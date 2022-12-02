Армія РФ вдарила по Дніпру, над містом піднімається стовп диму, — соцмережі (фото)

В одному з районів міста видно сильне задимлення, також могла працювати система ППО. Перед вибухом повідомляли про злет трьох російських бомбардувальників ТУ-95.

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У Дніпрі пролунали вибухи, спрацювала система ППО та був приліт. Про це повідомив у Telegram нардеп від Європейської солідарності Олексій Гончаренко.

В одному з районів міста видно сильне задимлення, наголошується у місцевих Telegram-каналах.

Перед вибухом повідомлялося про підняття у небо трьох російських ТУ-95, окупанти вивели у море безліч кораблів із ракетами.

Дніпропетровська обласна військова адміністрація та влада міста не коментували атаку на момент публікації новини.

Повітряна тривога у Донецькій, Луганській, Херсонській, Полтавській, Херсонській, Запорізькій та Харківській областях триває.

[ + – ] Повітряна тривога на сході України триває

Нагадаємо, що 26 листопада російські війська обстріляли ракетами житловий квартал у Дніпрі, внаслідок атаки було зруйновано 7 приватних будинків.

Крім цього, під час масованого ракетного удару по Україні 23 листопада частина снарядів вибухнула у Дніпрі та області. Деякі райони залишились без електропостачання.

ЗС РФ 14 листопада завдали ракетного удару по людній вулиці в Дніпрі, тоді поранення отримали 14 людей.