Армия РФ ударила по Днепру, над городом поднимается столб дыма, — соцсети (фото)

В одном из районов города видно сильное задымление, также могла сработать система ПВО. Перед взрывом сообщали о взлете трех российских бомбардировщиков ТУ-95.

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В Днепре прозвучали взрывы, сработала система ПВО и был прилет. Об этом сообщил в Telegram нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко.

В одном из районов города видно сильное задымление, отмечается в местных Telegram-каналах.

Перед взрывом сообщалось о поднятии в небо трех российских ТУ-95, оккупанты вывели в море множество кораблей с ракетами.

Днепропетровская областная военная администрация и власти города не комментировали атаку на момент публикации новости.

Воздушная тревога ​​в Донецкой, Луганской, Херсонской, Полтавской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях продолжается.

[ + – ] Воздушная тревога на востоке Украины проджолжается

Напомним, что 26 ноября российские войска обстреляли ракетами жилой квартал в Днепре, в результате атаки были разрушены 7 частных домов.

Кроме этого, во время массированного ракетного удара по Украине 23 ноября часть снарядов взорвалась в Днепре и области. Некоторые районы остались без электроснабжения.

ВС РФ 14 ноября нанесли ракетный удар по оживленной улице в Днепре, тогда ранения получили 14 человек.