Армия РФ ударила по Днепру, над городом поднимается столб дыма, — соцсети (фото)
В одном из районов города видно сильное задымление, также могла сработать система ПВО. Перед взрывом сообщали о взлете трех российских бомбардировщиков ТУ-95.
В Днепре прозвучали взрывы, сработала система ПВО и был прилет. Об этом сообщил в Telegram нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко.
В одном из районов города видно сильное задымление, отмечается в местных Telegram-каналах.
Перед взрывом сообщалось о поднятии в небо трех российских ТУ-95, оккупанты вывели в море множество кораблей с ракетами.
Днепропетровская областная военная администрация и власти города не комментировали атаку на момент публикации новости.
Воздушная тревога в Донецкой, Луганской, Херсонской, Полтавской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях продолжается.
Напомним, что 26 ноября российские войска обстреляли ракетами жилой квартал в Днепре, в результате атаки были разрушены 7 частных домов.
Кроме этого, во время массированного ракетного удара по Украине 23 ноября часть снарядов взорвалась в Днепре и области. Некоторые районы остались без электроснабжения.
ВС РФ 14 ноября нанесли ракетный удар по оживленной улице в Днепре, тогда ранения получили 14 человек.