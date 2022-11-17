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14 раненых и поврежденные дома: Зеленский опубликовал кадры удара ВС РФ по Днепру (видео)

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14 человек пострадали в результате обстрела Днепра

Обстрел областного центра, по словам президента, показыват, что Россия не хочет проводить переговоры с Украиной.

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Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором запечатлен момент ракетного удара ВС РФ по Днепру. Ролик появился в официальном Telegram-канале главы государства.

На видео отчетливо видно, что ракетный удар был нанесен российскими войсками по оживленной улице в Днепре.

Обстрел областного центра, по словам Владимира Зеленского, свидетельствует о том, что Россия не заинтересована в проведении переговоров по прекращению полномасштабной войны.

"Утро. Мирный город и желание людей жить привычной жизнью. Ехать на работу, по делам. Ракетный удар! Страна-террорист на самом деле хочет принести украинцам только как можно больше боли и страданий", — подписал Владимир Зеленский кадры ракетного удара ВС РФ по Днепру.

Момент ракетного удара ВС РФ по Днепру

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале опубликовал кадры последствий ракетного удара ВС РФ по Днепру, который оккупанты осуществили 17 ноября.

По его словам, в результате обстрела областного центра были госпитализированы 14 человек, в том числе подросток. Помимо этого, были повреждены жилые дома после прилета российской ракеты.

Последствия ракетного удара ВС РФ по Днепру

Напомним, что утром 17 ноября ВС РФ осуществили ракетный удар по Днепру. Из-за обстрела в областном центре начались проблемы с электроснабжением и мобильной связью, а местным властям пришлось приостановить движение троллейбусов на нескольких маршрутах.

Позже Фокус в своем материале уточнял, что в результате ракетного удара ВС РФ по Днепру были ранены несколько мирных жителей, среди которых — несовершеннолетний подросток.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что одна из ракет была нацелена на завод "Южмаш" в Днепре.