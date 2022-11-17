14 раненых и поврежденные дома: Зеленский опубликовал кадры удара ВС РФ по Днепру (видео)

Обстрел областного центра, по словам президента, показыват, что Россия не хочет проводить переговоры с Украиной.

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Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором запечатлен момент ракетного удара ВС РФ по Днепру. Ролик появился в официальном Telegram-канале главы государства.

На видео отчетливо видно, что ракетный удар был нанесен российскими войсками по оживленной улице в Днепре.

Обстрел областного центра, по словам Владимира Зеленского, свидетельствует о том, что Россия не заинтересована в проведении переговоров по прекращению полномасштабной войны.

"Утро. Мирный город и желание людей жить привычной жизнью. Ехать на работу, по делам. Ракетный удар! Страна-террорист на самом деле хочет принести украинцам только как можно больше боли и страданий", — подписал Владимир Зеленский кадры ракетного удара ВС РФ по Днепру.

[ + – ] Момент ракетного удара ВС РФ по Днепру

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале опубликовал кадры последствий ракетного удара ВС РФ по Днепру, который оккупанты осуществили 17 ноября.

По его словам, в результате обстрела областного центра были госпитализированы 14 человек, в том числе подросток. Помимо этого, были повреждены жилые дома после прилета российской ракеты.

[ + – ] Последствия ракетного удара ВС РФ по Днепру

Напомним, что утром 17 ноября ВС РФ осуществили ракетный удар по Днепру. Из-за обстрела в областном центре начались проблемы с электроснабжением и мобильной связью, а местным властям пришлось приостановить движение троллейбусов на нескольких маршрутах.

Позже Фокус в своем материале уточнял, что в результате ракетного удара ВС РФ по Днепру были ранены несколько мирных жителей, среди которых — несовершеннолетний подросток.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что одна из ракет была нацелена на завод "Южмаш" в Днепре.