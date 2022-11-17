14 поранених і пошкоджені будинки: Зеленський опублікував кадри удару ЗС РФ по Дніпру (відео)

Обстріл обласного центру, за словами президента, показує, що Росія не хоче проводити переговори з Україною.

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Президент України Володимир Зеленський опублікував відео, на якому знято момент ракетного удару ЗС РФ по Дніпру. Ролик з'явився в офіційному Telegram-каналі глави держави.

На відео чітко видно, що ракетного удару було завдано російськими військами по жвавій вулиці в Дніпрі.

Обстріл обласного центру, за словами Володимира Зеленського, свідчить про те, що Росія не зацікавлена у проведенні переговорів щодо припинення повномасштабної війни.

"Ранок. Мирне місто і бажання людей жити звичним життям. Їхати на роботу, у справах. Ракетний удар! Країна-терорист насправді хоче принести українцям лише якнайбільше болю і страждань", — підписав Володимир Зеленський кадри ракетного удару ЗС РФ по Дніпру.

[ + – ] Момент ракетного удару ЗС РФ по Дніпру

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко у своєму Telegram-каналі опублікував кадри наслідків ракетного удару ЗС РФ по Дніпру, який окупанти здійснили 17 листопада.

За його словами, внаслідок обстрілу обласного центру було госпіталізовано 14 осіб, зокрема підліток. Крім цього, було пошкоджено житлові будинки після прильоту російської ракети.

[ + – ] Наслідки ракетного удару ЗС РФ по Дніпру

Нагадаємо, що вранці 17 листопада ЗС РФ здійснили ракетний удар по Дніпру. Через обстріл в обласному центрі почалися проблеми з електропостачанням і мобільним зв'язком, а місцевій владі довелося призупинити рух тролейбусів на кількох маршрутах.

Пізніше Фокус у своєму матеріалі уточнював, що внаслідок ракетного удару ЗС РФ по Дніпру було поранено кількох мирних жителів, серед яких неповнолітній підліток.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що одна з ракет була націлена на завод "Південмаш" у Дніпрі.