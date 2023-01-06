РФ концентрирует группировку для проведения наступательных действий, — Ермак (видео)

Глава ОП поговорил с сенаторами США Джеком Ридом и Ангусом Кингом. По его словам, иностранные партнеры должны знать потребности Украины, а также быть осведомлены о ее планах.

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Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел брифинг с сенаторами США, на котором заявил, что РФ готовит силы для новых наступательных действий. Об этом говорится на сайте ОП.

"Враг концентрирует группировку для проведения наступательных действий. Речь также шла о потребностях сил обороны Украины в обеспечении военной техникой и боеприпасами", — сказано в сообщении.

Отмечается, во время брифинга также обсуждался вопрос защиты энергетической инфраструктуры Украины, которую продолжает обстреливать РФ. Было сказано о важности восстановления трансформаторов различной мощности и оборудования электростанций, которые были повреждены. Кроме того, речь шла о противодействии враждебным кибератакам.

Ермак заявил, что в Офисе президента каждый день проводят брифинги. Нужно, чтобы иностранные партнеры не только знали о том, что происходит на поле боя, но и были осведомлены о потребностях Украины, о ее планах.

"Это крайне важно, чтобы вы как сенаторы, как конгрессмены точно знали, как обстоит поточная ситуация, непосредственно от наших командиров, от команды Офиса Президента. Ведь это очень помогает в понимании дальнейших действий. Я убежден, что вы получили полную информацию", — сказал Ермак.

Отметим, что в брифинге помимо Ермака приняли участие сенаторы США Джек Рид и Ангус Кинг, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Бриджит Бринк, заместители руководителя Офиса Президента Роман Машовец и Игорь Жовква, председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, представители командования ВСУ.

[ + – ] Ермак о новом наступлении РФ

Ранее Фокус писал, что разведка Эстонии заявила, что вторая волна мобилизации в РФ может начаться после Рождества. Со слов главы разведцентра Сил обороны Эстонии Марго Гросберга, подготовка резервистов в РФ длится 2-3 месяца, поэтому новых мобилизованных можно будет ожидать на фронте в конце марта или начале апреля.

Еще напомним, что в ВСУ показали, как спасали Киев от атак Shahed в новогодние праздники. По словам бойцов мобильных групп, которые охраняют небо над Киевом в южном направлении, ударные дроны пролетали над столицей на высоте 50 метров и собирались поразить объект критической инфраструктуры.

Также сообщалось, что стало известно, когда Германия поставит Patriot в Украину и подготовит экипажи Marder. По информации правительства ФРГ, обучение украинских экипажей БМП Marder займет около 8 недель и будет проходить на территории страны. США также обучат украинцев обращению с БМП Bradley.