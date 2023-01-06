РФ концентрує угруповання для проведення наступальних дій, — Єрмак (відео)

Глава ОП поговорив із сенаторами США Джеком Рідом та Ангусом Кінгом. За його словами, іноземні партнери повинні знати потреби України, а також знати про її плани.

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Глава Офісу президента України Андрій Єрмак провів брифінг із сенаторами США, на якому заявив, що РФ готує сили для нових наступальних дій. Про це йдеться на сайті ОП.

"Ворог концентрує угруповання для проведення наступальних дій. Йшлося також про потреби сил оборони України у забезпеченні військовою технікою та боєприпасами", — сказано в повідомленні.

Під час брифінгу також обговорювалося питання захисту енергетичної інфраструктури України, яку продовжує обстрілювати РФ. Було сказано про важливість відновлення трансформаторів різної потужності й обладнання електростанцій, які були пошкоджені. Крім того, йшлося про протидію ворожим кібератакам.

Єрмак заявив, що в Офісі президента щодня проводять брифінги. Потрібно, щоб іноземні партнери не лише знали про те, що відбувається на полі бою, а й були обізнані про потреби України, її плани.

"Це вкрай важливо, щоб ви як сенатори, як конгресмени точно знали, як іде поточна ситуація, безпосередньо від наших командирів, від команди Офісу Президента. Адже це дуже допомагає в розумінні подальших дій. Я переконаний, що ви отримали повну інформацію", — сказав Єрмак.

Зазначимо, що в брифінгу, окрім Єрмака, взяли участь сенатори США Джек Рід та Ангус Кінг, Надзвичайний та Повноважний Посол США в Україні Бріджит Брінк, заступники керівника Офісу Президента Роман Машовець та Ігор Жовква, голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький, представники командування ЗСУ.

[ + – ] Єрмак про новий наступ РФ

Раніше Фокус писав, що розвідка Естонії заявила, що друга хвиля мобілізації в РФ може розпочатися після Різдва. За словами голови розвідцентру Сил оборони Естонії Марго Гросберга, підготовка резервістів в РФ триває 2-3 місяці, тому нових мобілізованих можна буде очікувати на фронті наприкінці березня чи на початку квітня.

Ще нагадаємо, що у ЗСУ показали, як рятували Київ від атак Shahed у новорічні свята. За словами бійців мобільних груп, які охороняють небо над Києвом у південному напрямку, ударні дрони пролітали над столицею на висоті 50 метрів і збиралися уразити об'єкт критичної інфраструктури.

Також повідомлялося, що стало відомо, коли Німеччина поставить Patriot в Україну та підготує екіпажі Marder. За інформацією уряду ФРН, навчання українських екіпажів БМП Marder займе приблизно 8 тижнів і проходитиме на території країни. США також навчать українців поводженню з БМП Bradley.