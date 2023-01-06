"Іскандери" закінчуються: Резніков показав, скільки ракет залишилося в Росії (інфографіка)

За інформацією глави Міноборони, у росіян залишилася більша кількість ракет С-300 і "Онікс".

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Глава Міністерства оборони України Олексій Резніков поділився статистикою про залишки ракет у Російській Федерації. Відповідну інфографіку він опублікував у себе у Twitter.

"Формула безпеки: ракетна міць "другої армії світу" обернено пропорційна суворості дотримання санкцій, помноженої на міць української ППО", — написав глава Міноборони України.

Згідно з інфографікою, в Росії залишилося:

11% балістичних ракет "Іскандер"

9% "Калібрів"

16% Х-101

44% Х-22

12% іранських дронів Shahed-136

69% "Онікс"

Проте російські окупанти ще мають значну кількість крилатих "Іскандерів" (44%) і С-300 (83%).

[ + – ] Резніков показав, скільки залишилося ракет у Росії

Ракета "Онікс"

П-800 "Онікс" — це надзвукова універсальна протикорабельна ракета, розроблена ще за СРСР. Призначена для боротьби з надводними військово-морськими угрупованнями, одиночними кораблями та наземною інфраструктурою.

"Іскандер"

Це російський оперативно-тактичний ракетний комплекс, представлений у кількох варіантах. Призначений для знищення систем ППО та ПРО противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км.

Раніше Фокус писав, що в ГУР заявили, що в російську армію хочуть призвати ще пів мільйона людей. За словами заступника начальника ГУР Міноборони Вадима Скібіцького, мобілізованих планують залучити до наступальних операцій ЗС РФ навесні та влітку на сході й півдні України.

Також повідомлялося, що Єрмак заявив, що РФ концентрує угруповання для проведення наступальних дій. Глава ОП поговорив із сенаторами США Джеком Рідом та Ангусом Кінгом. За його словами, іноземні партнери мають знати потреби України, а також знати про її плани.

Ще нагадаємо, що українські військові накрили окупантів вогнем у Токмаку. За словами військового Євгена Карася, на базі загарбників у результаті удару здетонували боєприпаси, що призвело до втрат кількох сотень російських військових.