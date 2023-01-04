Россия готовит массированный ракетный удар по Украине к православному Рождеству — ОК "Юг"

Россияне оставили в Черном море 3 корабля, а в Азовском — 2. Украинцам следует быть внимательными днем и ночью, ведь у врага остался запас иранских дронов Shahed.

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Российская армия может устроить массированный ракетный удар по Украине в канун православного Рождества. Об этом сказала 4 января руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире единого телемарафона.

В Черном море захватчики держат 3 корабля без ракетоносителей, остальные отправились в пункты базирования на переснаряжение после массированной атаки 29 декабря.

"Россияне пытаются настроиться на следующую ракетную атаку. Мы анализируем и ожидаем, что она может быть в районе православного Рождества (православные отмечают этот праздник 7 января, – ред.)", — отметила Гуменюк.

По ее словам, следует быть внимательными не только днем, но и ночью, так как у врага остался запас иранских дронов.

"Атака весьма вероятна, но им надо несколько дней на подготовку", – заметила она.

По данным Военно-морских сил ВСУ за 4 января, Россия держит на боевом дежурстве в Черном море 3 военных корабля, а в Азовском – 2.

В Средиземном море у оккупантов есть 9 кораблей, из них 5 — носители крылатых ракет "Калибр". Общий залп составляет 76 ракет.

[ + – ] Россия держит на боевом дежурстве в Черном море 3 военных корабля

За 3 января проход по Керчь-Еникальскому проливу совершили 23 судна к Азовскому морю, из них 5 судов двигались по Босфору. К Черному морю прошли 18 судов, из них 6 продолжили движение в направлении Босфора;

Россия нарушает Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года и отключает систему автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря, подчеркнули в ВМС.

Отметим, что о массированной ракетной атаке ВС РФ в канун православного Рождества говорили и в Главном управлении разведки Минобороны Украины 4 января. Оккупанты могут применить ракеты Х-22, С-300 и дроны Shahed.

Спикер Воздушных сил ВСУ подполковник Юрий Игнат 2 января заявил о подготовке украинских военных к очередному ракетному удару армии РФ. Предугадать дальнейшие действия Москвы трудно, сказал подполковник.