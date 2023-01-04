Росія готує масований ракетний удар по Україні до православного Різдва, — ОК "Південь"

Росіяни залишили в Чорному морі 3 кораблі, а в Азовському — 2. Українцям слід бути уважними вдень і вночі, адже у ворога залишився запас іранських дронів Shahed.

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Російська армія може влаштувати масований ракетний удар по Україні напередодні православного Різдва. Про це сказала 4 січня речниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі єдиного телемарафону.

У Чорному морі загарбники тримають 3 кораблі без ракетоносіїв, решта вирушила до пунктів базування на переспорядження після масованої атаки 29 грудня.

"Росіяни намагаються налаштуватися на наступну ракетну атаку. Ми аналізуємо й очікуємо, що вона може бути в районі православного Різдва (православні відзначають це свято 7 січня, — ред.)", — зазначила Гуменюк.

За її словами, слід бути уважними не лише вдень, а й уночі, оскільки у ворога залишився запас іранських дронів.

"Атака дуже ймовірна, але їм потрібно кілька днів на підготовку", — зауважила вона.

За даними Військово-морських сил ЗСУ за 4 січня, Росія тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі 3 військові кораблі, а в Азовському — 2.

У Середземному морі окупанти мають 9 кораблів, із них 5 — носії крилатих ракет "Калібр". Загальний залп складає 76 ракет.

[ + – ] Росія тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі 3 військові кораблі

За 3 січня прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили 23 судна в Азовське море, з них 5 суден рухалися Босфором. До Чорного моря пройшли 18 суден, із них 6 продовжили рух у напрямку Босфору.

Росія порушує Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 року та відключає систему автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, наголосили у ВМС.

Зазначимо, що про масовану ракетну атаку ЗС РФ напередодні православного Різдва говорили і в Головному управлінні розвідки Міноборони України 4 січня. Окупанти можуть застосувати ракети Х-22, С-300 і дрони Shahed.

Спікер Повітряних сил ЗСУ підполковник Юрій Ігнат 2 січня заявив про підготовку українських військових до чергового ракетного удару армії РФ. Передбачити подальші дії Москви важко, сказав підполковник.