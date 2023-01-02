"Ми готуємося": ЗСУ попередили про російські обстріли України на Різдво (відео)

За словами спікера Повітряних сил України Юрія Ігната, Росія три дні поспіль б'є українською територією і поки що не змінює своїх намірів.

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Росія може вдарити територією України на православне Різдво, 7 січня. Про це в ефірі 24 Каналу заявив речник Повітряних сил ЗСУ підполковник Юрій Ігнат.

На запитання журналістки про те, чи будуть російські обстріли на Різдво, він зазначив, що таку інформацію, крім військового командування країни-агресора, ніхто дати не може. Проте Збройні сили України готуються до можливої атаки.

"Ми очікуємо, ми готуємося. Нам потрібно просто готуватися до цього — тримати порох сухим, як то кажуть, щоб ракети були заряджені, а люди готові", — прокоментував він.

Підполковник нагадав, що Росія три дні поспіль б'є українською територією. Проте важко передбачити, як у Москві спланували подальші удари.

За словами Ігната, Росія не змінила своїх намірів.

"Вони не збираються відходити від того, що визнали чотири українські регіони своєю територією. Але вони можуть хоч всю Україну "визнати", це не має значення, оскільки питання зараз стоїть у їхньому виживанні. Не в нашому, а в їхньому", — додав військовий.

Нагадаємо, колишній генерал НАТО Ганс-Лотар Домрезе 2 січня заявив, що очікує на припинення вогню в повномасштабній війні РФ проти України наприкінці 2023 року. За його словами, Москва незабаром зрозуміє безглуздість боїв через неможливість захоплення нових територій.

Фокус із посиланням на місцеві Telegram-канали також писав, що 2 січня в окупованому Бердянську чули вибухи.