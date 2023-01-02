"Мы готовимся": ВСУ предупредили о российских обстрелах Украины на Рождество (видео)

По словам спикера Воздушных сил Украины Юрия Игната, Россия три дня подряд бьет по украинской территории и пока не меняет своих намерений.

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Россия может ударить по территории Украины на православное Рождество, 7 января. Об этом в эфире 24 Канала заявил спикер Воздушных сил ВСУ подполковник Юрий Игнат.

На вопрос журналистки о том, будут ли российские обстрелы на Рождество, он отметил, что точно такую информацию, кроме военного командования страны-агрессора, никто дать не может. Тем не менее Вооруженные силы Украины готовятся к возможной атаке.

"Мы ожидаем, мы готовимся. Нам нужно просто готовиться к этому — держать порох сухим, как говорят, чтобы ракеты были заряженные, а люди готовы", — прокомментировал он.

Подполковник напомнил, что Россия три дня подряд бьет по украинской территории. Однако трудно предугадать, как в Москве спланировали дальнейшие удары.

По словам Игната, Россия не изменила своих намерений.

"Они не собираются отходить от того, что признали четыре украинских региона своей территорией. Но они могут хоть всю Украину "признать", это не имеет значения, так как вопрос сейчас стоит в их выживании. Не в нашем, а в их", — добавил военный.

Напомним, бывший генерал НАТО Ганс-Лотар Домрезе 2 января заявил, что ожидает прекращения огня в полномасштабной войне РФ против Украины в конце 2023 года. По его словам, Москва вскоре поймет бессмысленность боев из-за невозможности захвата новых территорий.

Фокус со ссылкой на местные Telegram-каналы также писал, что 2 января в оккупированном Бердянске слышали взрывы.