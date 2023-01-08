Ударять по інфраструктурі: Генштаб ЗСУ попередив про ризик ракетної атаки на Україну

Війська РФ завдали за день 19 авіаційних ударів по лінії фронту. Ворожа армія без успіху намагається наступати на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках, зазначає українське командування.

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Російські загарбники можуть завдати ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури на всій території України. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України (ЗСУ).

"Є небезпека завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури. Будьте уважні й не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", — попередили військові.

Минулої доби окупанти завдали 1 ракетного та 19 авіаційних ударів. Також ЗС РФ здійснили понад 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі.

"Ворожа армія обстрілює позиції українських військ та цивільні об'єкти вздовж усієї лінії фронту", — уточнив Генштаб ЗСУ.

Ворожа армія веде безрезультатні наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках.

Окупанти намагаються покращити тактичне становище на Куп'янському напрямі та зосереджують зусилля на захопленні Донецької області в межах адмінкордону, зробили висновок у штабі.

Нагадаємо, що міністр оборони України Олексій Резніков 6 січня показав статистику запасів ракет у російської армії. Виходячи з його даних, у РФ залишилося 11% балістичних ракет "Іскандер" та 9% "Калібрів"

Сили оборони півдня України прогнозували черговий масований ракетний удар по Україні напередодні православного Різдва.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України назвали нову дату обстрілів. Росія може завдати ракетного удару до 9 чи 10 січня.