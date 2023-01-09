"Змінюють тактику": Генштаб ЗСУ попереджає про нові ракетні удари по Україні

Військове командування закликає не ігнорувати сигнали повітряної тривоги в найближчий день, оскільки Росія не відмовилася від планів залишити українців без тепла й електроенергії.

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ЗС РФ найближчим часом можуть завдати масованих ракетних ударів по Україні. Про це попереджає пресцентр Генерального штабу Збройних сил у ранковому зведенні від 9 грудня.

Зокрема, українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги через загрозу завдання масованих ракетних ударів.

Генеральний штаб не відкидає, що найближчим часом ЗС РФ можуть здійснити атаку на об'єкти критичної інфраструктури.

"Російські окупанти протягом минулої доби завдали 7 ракетних і 31 авіаційного удару, а також здійснили 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Існує загроза завдання ворогом авіаційних і ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури на всій території України", — йдеться в ранкуовомук зведенні ЗСУ.

Днем раніше, 8 січня, речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк також попереджала, що ЗС РФ можуть незабаром здійснити масовані ракетні удари по Україні. За її словами, Росія, ймовірно, "принишкла" на Різдво, оскільки їй необхідно завершити підготовку до масштабної атаки.

Гуменюк також не виключає, що командування ЗС РФ може змінити тактику завдання ударів по Україні, враховуючи ефективну роботу ППО України.

"Через брак ракет вони можуть застосовувати комбіновані атаки, коли використовуються і ракети повітряного базування, і морського базування, і Shahed. Їх дратує якість роботи нашої ППО. А вони намагаються поцілити і в об'єкти критичної інфраструктури. Тактика позбавлення нас благ цивілізації залишається в їхніх планах", — резюмувала спікерка відомства.

Варто зазначити, що про загрозу масованих ракетних ударів по Україні Генеральний штаб ЗСУ інформував у своєму зведенні від 8 січня. Військове командування закликало громадян найближчими днями не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, оскільки окупанти можуть атакувати об'єкти критичної інфраструктури.

Військова розвідка Британії, зі свого боку, у звіті від 5 січня зазначала, що ЗС РФ продовжать завдавати ракетних ударів по Україні, але перекидання дальньої авіації на віддалені аеродроми ускладнить обслуговування застарілих літаків.