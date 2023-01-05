Перекидання дальньої авіації РФ ускладнить обслуговування застарілих літаків, — розвідка Британії

Відомство, незважаючи на передислокацію літаків, не заперечує можливості нових ракетних ударів по Україні, оскільки бомбардувальники можуть здійснювати пуск ракет із дальністю застосування до 5 тисяч кілометрів.

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Перекидання дальньої авіації РФ на віддаленіші аеродроми ускладнить технічне обслуговування літаків, здатних завдавати ракетних ударів по Україні. Про це йдеться у новому звіті військової розвідки Міноборони Великої Британії від 5 січня.

У своєму документі відомство послалося на заяву секретаря Ради національної безпеки й оборони Олексія Данілова від 27 грудня, в якому йшлося про перекидання на Далекий Схід важких російських бомбардувальників Ту-95МС і Ту-22М3, здатних завдавати ракетних ударів.

Передислокування, за словами розвідників, здійснили після того, як 5 і 26 грудня по авіабазі дальньої авіації РФ в Енгельсі було завдано ударів, унаслідок чого пошкодження отримали кілька літаків.

Військова розвідка Великої Британії не заперечує можливості нових ракетних ударів по Україні, оскільки важкі бомбардувальники можуть здійснювати пуск крилатих ракет із дальністю застосування до 5 тисяч кілометрів. Проте, інцидент в Енгельсі та перекидання дальньої авіації ускладнить технічне обслуговування зазначених літаків.

"Дальня стратегічна авіація все ще зможе обстрілювати Україну крилатими ракетами повітряного запуску, оскільки ця зброя має дальність 5 000 км, на додаток до дальності польоту бомбардувальників. Однак експлуатація з місць розосередження створить додаткове навантаження на технічне обслуговування і призведе до подальшого виснаження наявних у цих застарілих літаків", — додали розвідники у новому звіті.

[ + – ] Перекидання дальньої авіації РФ ускладнить технічне обслуговування застарілих літаків

На день раніше, 4 грудня, військова розвідка Міноборони України повідомляла про підготовку росіянами нового ракетного удару по Україні. За даними ГУР, окупанти можуть обстріляти нашу країну до 10 січня, використовуючи комбінацію з ракет Х-22, С-300 та дронів-камікадзе.

Про новий ракетний удар по Україні також попереджало Оперативне командування "Південь". У відомстві не заперечують, що окупанти можуть обстріляти українські міста напередодні православного Різдва.