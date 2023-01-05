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Переброска дальней авиации РФ усложнит обслуживание устаревших самолетов, — разведка Британии

Бомбардировщик Ту-95МС дальняя авиация ракеты авиаудар
Переброска дальней авиации РФ усложнит обслуживание устаревших самолетов

Ведомство, несмотря на передислокацию самолетов, не исключает новые ракетные удары по Украине, поскольку бомбардировщики могут осуществлять пуск ракет с дальностью применения до 5 тысяч километров.

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Переброска дальней авиации РФ на более отдаленные аэродромы усложнит техническое обслуживание самолетов, способных наносить ракетные удары по Украине. Об этом говорится в новом отчете военной разведки Минобороны Великобритании от 5 января.

В своем документе ведомство сослалось на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова от 27 декабря, в котором говорилось о переброске на Дальний Восток тяжелых российских бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-22М3, способных наносить ракетные удары.

Передислоцирование, по словам разведчиков, осуществили после того, как 5 и 26 декабря по авиабазе дальней авиации РФ в Энгельсе были нанесены удары, в результате чего повреждения получили несколько самолетов.

Военная разведка Великобритании не исключает новые ракетные удары по Украине, поскольку тяжелые бомбардировщики могут осуществлять пуск крылатых ракет с дальностью применения до 5 тысяч километров. Однако, инцидент в Энгельсе и переброска дальней авиации усложнит техническое обслуживание указанных самолетов.

"Дальняя стратегическая авиация все еще сможет обстреливать Украину крылатыми ракетами воздушного запуска, поскольку это оружие имеет дальность 5000 км, в дополнение к дальности полета бомбардировщиков. Однако эксплуатация из мест рассредоточения создаст дополнительную нагрузку на техническое обслуживание и приведет к дальнейшему истощению ограниченного количества летных часов, имеющихся у этих стареющих самолетов", — добавили разведчики в новом отчете.

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Переброска дальней авиации РФ усложнит техническое обслуживание устаревших самолетов

Днем ранее, 4 декабря, военная разведка Минобороны Украины сообщала о подготовке россиянами нового ракетного удара по Украине. По данным ГУР, оккупанты могут обстрелять нашу страну до 10 января, используя комбинацию из ракет Х-22, С-300 и дронов-камикадзе.

О новом ракетном ударе по Украине также предупреждало Оперативное командование "Юг". В ведомстве не исключают, что оккупанты могут обстрелять украинские города в канун православного Рождества.