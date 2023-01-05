Переброска дальней авиации РФ усложнит обслуживание устаревших самолетов, — разведка Британии

Ведомство, несмотря на передислокацию самолетов, не исключает новые ракетные удары по Украине, поскольку бомбардировщики могут осуществлять пуск ракет с дальностью применения до 5 тысяч километров.

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Переброска дальней авиации РФ на более отдаленные аэродромы усложнит техническое обслуживание самолетов, способных наносить ракетные удары по Украине. Об этом говорится в новом отчете военной разведки Минобороны Великобритании от 5 января.

В своем документе ведомство сослалось на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова от 27 декабря, в котором говорилось о переброске на Дальний Восток тяжелых российских бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-22М3, способных наносить ракетные удары.

Передислоцирование, по словам разведчиков, осуществили после того, как 5 и 26 декабря по авиабазе дальней авиации РФ в Энгельсе были нанесены удары, в результате чего повреждения получили несколько самолетов.

Военная разведка Великобритании не исключает новые ракетные удары по Украине, поскольку тяжелые бомбардировщики могут осуществлять пуск крылатых ракет с дальностью применения до 5 тысяч километров. Однако, инцидент в Энгельсе и переброска дальней авиации усложнит техническое обслуживание указанных самолетов.

"Дальняя стратегическая авиация все еще сможет обстреливать Украину крылатыми ракетами воздушного запуска, поскольку это оружие имеет дальность 5000 км, в дополнение к дальности полета бомбардировщиков. Однако эксплуатация из мест рассредоточения создаст дополнительную нагрузку на техническое обслуживание и приведет к дальнейшему истощению ограниченного количества летных часов, имеющихся у этих стареющих самолетов", — добавили разведчики в новом отчете.

[ + – ] Переброска дальней авиации РФ усложнит техническое обслуживание устаревших самолетов

Днем ранее, 4 декабря, военная разведка Минобороны Украины сообщала о подготовке россиянами нового ракетного удара по Украине. По данным ГУР, оккупанты могут обстрелять нашу страну до 10 января, используя комбинацию из ракет Х-22, С-300 и дронов-камикадзе.

О новом ракетном ударе по Украине также предупреждало Оперативное командование "Юг". В ведомстве не исключают, что оккупанты могут обстрелять украинские города в канун православного Рождества.