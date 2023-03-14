Велика Британія закупить шведські САУ Archer замість переданих у ЗСУ AS-90

Британські військові можуть отримати артилерійські установки на базі нового шасі від Rheinmetall. Артилерія потрібна Королівській армії, оскільки з 90 САУ AS-90 30, що є, передадуть Україні.

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Британська армія планує закупити від 6 до 8 САУ Archer для заповнення переданих Україні САУ AS-90. Про це повідомляє видання Shepard.

За даними джерел видання, Велика Британія і Швеція незабаром оголосять про міжурядову угоду, в межах якої британська армія закупить від 6 до 8 шведських САУ Archer виробництва BAE Systems Bofors. Вони дозволять тимчасово заповнити самохідні артилерійські установки, передані в Україні.

Також можливо, що для британського контракту артустановки можуть встановити на шасі іншої колісної платформи. Для Швеції нещодавно було укладено контракт із виробником на постачання додаткових 24 САУ Archer на базі тягача Rheinmetall MAN Military Vehicles HX-serises 8x8 із захищеною кабіною.

ЗСУ отримають 30 САУ AS-90 Фото: MND-SE British Combat

Додамо, САУ Archer є однією з найтехнологічніших установок у світі. Її артилерійську частину повністю автоматизовано. Калібр зброї складає 155-мм з довжиною ствола 55 калібрів. Механізм заряджання дозволяє випускати 6 снарядів протягом 30 секунд по різних цілях.

Також САУ має збільшену дальність польоту боєприпасів — 30 км звичайним боєприпасом, 40 км активно-реактивним і 60 км керованим Excalibur. Кабіна машини захищає екіпаж від стрілецької зброї та уламків.

Нагадаємо, 15 лютого прем'єр-міністр Швеції заявив, що Україні передадуть САУ Archer, БМП CV90 та протитанкове озброєння.

Також 15 лютого у Великій Британії заявили про плани передати Україні 30 САУ AS-90 з максимальною дальністю стрільби до 30 км.