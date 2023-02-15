Швеція поставить Україні одну з найкращих у світі САУ Archer: що про неї відомо (фото)

За словами глави уряду Швеції Ульфа Крістерссона, новий пакет оборонної допомоги від Стокгольма значно посилить українські сили.

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Швеція передасть українським військовим нову партію техніки та зброї. Серед них — бронемашини піхоти, самохідна артилерійська установка та протитанкова зброя, заявив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон на пресконференції за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

За його словами, офіційний Стокгольм найближчим часом передасть ЗСУ:

51 БМП;

САУ "Archer";

протитанкову зброю.

"Наш останній пакет оборонної допомоги враховує артилерійські системи Archer, які значно посилять українські сили", — сказав Крістерссон.

Зауважимо, що точної дати, коли ЗСУ отримають обіцяну військову техніку, глава уряду Швеції не назвав.

"Ми не говоритимемо точних дат поставок, ви самі розумієте, з яких причин. Але є й практичні питання, пов'язані з підготовкою", — уточнив Крістерссон.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українські військові особливо очікують на постачання САУ Archer — одних із найкращих у світі артилерійських систем.

Бронемашини піхоти CV90: що про них відомо

Це одна з найсучасніших у світі БМП. Її розробила компанії Hägglunds та Bofors.

Усього існує три наймасовіші варіанти БМП:

CV 9040;

CV 9030;

CV 9035.

Між собою вони відрізняються озброєнням, двигунами ступенем бронювання і засобами прицілювання.

Ці БМП перебувають на озброєнні у Данії, Нідерландів, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії, Швеції та Естонії.

[ + – ] Одна з найсучасніших у світі БМП CV90

Чому САУ Archer вважаються одними з найкращих у світі

Це шведська 155-мм багатоцільова самохідна артилерійська установка. Характерною особливістю системи є повна автоматизація процесу заряджання і, як наслідок, підвищений темп стрільби, враховуючи режим MRCI, і скорочення розрахунку до 3-4 осіб.

Заряджання, укладка і стрільба здійснюються зсередини броньованої кабіни, забезпечуючи повний захист екіпажу в будь-який час. Маючи дальність стрільби понад 50 км і 20 секунд у дії та поза неї, артилерійська система Archer забезпечує потужну та швидку вогневу підтримку для кожної операції.

А система управління забезпечує багаторазове одночасне ураження цілі.

Бойова маса Archer складає 30 тонн.

На озброєнні Швеція зараз має 48 таких САУ.

[ + – ] Шведська 155-мм багатоцільова самохідна артилерійська установка Archer

Нагадаємо, 19 грудня стало відомо, що Швеція передасть Україні 50 БМП CV90. Тоді Ульф Крістерссон заявив, що постачання техніки є сигналом РФ, що час не на їхньому боці й Захід не втратить єдності у допомозі Україні.

Фокус також писав, що Швеція розглядає запит України про винищувачів Gripen. Глава оборонного відомства Швеції зазначив, що зараз його країна насамперед займається питанням постачання систем ППО, щоб "закрити" українське небо.