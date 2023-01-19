Швеція передасть Україні 50 БМП CV90: що потрібно про них знати (відео)

Прем'єр-міністр Ульф Крістерссон заявив, що постачання техніки є сигналом РФ, що час не на їхньому боці. Захід не втратить єдності у допомозі Україні.

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Уряд Швеції анонсував передачу Україні САУ Archer та близько 50 БМП CV90. Про це повідомляє пресслужба шведського Міноборони.

У відповідь на звернення України посилити армію артилерією та бронетехнікою, у Швеції ухвалили рішення передати до ЗСУ близько 50 БМП CV90 та самохідні артилерійські установки Archer. В уряді стверджують, що Україну підтримуватимуть ще більше, оскільки війна не закінчиться найближчим часом. Росії треба подати сигнал, що час не на їхньому боці.

"Росія, зі свого боку, вважає, що час на її боці, що західні демократії втратять свою єдність, і що Росія виграє від цього. Вони помиляються", — заявив прем'єр-міністр Ульф Крістерссон.

Постачання артилерії та бронетехніки мають наростити боєздатність України на полі бою. Швеція передасть:

50 БМП CV90

неназвана кількість САУ Archer

ПТРК NLAW

Що відомо про БМП CV90?

CV90 — це одна з найсучасніших у світі БМП. Її розробили компанії Hägglunds та Bofors, які входять до складу британського крила BAE Systems. Розробка машини стартувала у 1984 році, вже через 9 років вони надійшли на озброєння шведської армії. Загалом випущено близько 1170 машин у різних модифікаціях. За час виробництва CV90 отримали багато оновлень. Усього існує три наймасовіші варіанти БМП:

CV 9040

CV 9030

CV 9035

Всі три версії відрізняються між собою озброєнням – 9040 має 40-мм гармату Bofors L70, 9030 – 30-мм Bushmaster II та 9035 – 35-мм Bushmaster III. Також існують відмінності в двигунах, бронюванні та засобах прицілювання. 9030 та 9035 призначені для експорту.

[ + – ] CV 90120 — це варіант виконання без десантного відділення, але з 120-мм знаряддям

Крім цього, в 2018 році була представлена найновіша модифікація CV90 MkIV. Зміни торкнулися підвіски, яка стала краще проходити бездоріжжя. Встановили новий двигун на 1000 кінських сил (було 650) та нову систему управління вогнем iFiring. Через це маса машини зросла з 35 тонн до 37. Також в MkIV можна встановлювати знаряддя до 120 мм. Машини з таким знаряддям вже існують — CV 90120 — це БМП з гарматою 120-мм і без десантного відділення.

На озброєнні Швеції є варіант CV9040. За даними Military Balance 2022, на озброєнні у Швеції знаходиться понад 120 БМП CV90 у різних модифікаціях.

Нагадаємо, 19 січня ЗМІ повідомили, що США передадуть Україні 100 БМП M2 Bradley.

6 січня повідомлялося, що Німеччина передасть Україні 40 БМП Marder. 4 січня президент Франції Еммануель Макрон анонсував відправку Україні неназвану кількість ББМ AMX-10RC.