Швеция передаст Украине 50 БМП CV90: что нужно о них знать (видео)

Премьер-министр Ульф Кристерссон заявил, что поставка техники является сигналом РФ, что время не на их стороне. Запад не потеряет единства в помощи Украине.

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Правительство Швеции анонсировало передачу Украине САУ Archer и около 50 БМП CV90. Об этом сообщает пресс-служба шведского Минобороны.

В ответ на обращение Украины усилить армию артиллерией и бронетехникой, в Швеции приняли решение передать в ВСУ около 50 БМП CV90 и самоходные артиллерийские установки Archer. В правительстве утверждают, что Украину будут поддерживать еще больше, так как война не закончится в ближайшее время. России нужно подать сигнал, что время не на их стороне.

"Россия, со своей стороны считает, что время на ее стороне, что западные демократии потеряют свое единство, и что Россия выиграет от этого. Они ошибаются", — заявил премьер-министр Ульф Кристерссон.

Поставки артиллерии и бронетехники должны нарастить боеспособность Украины на поле боя. Швеция передаст:

50 БМП CV90

неназванное количество САУ Archer

ПТРК NLAW

Что известно о БМП CV90?

CV90 — это одна из самых современных в мире БМП. Ее разработала компании Hägglunds и Bofors, которые входят в состав британского крыла BAE Systems. Разработка машины стартовала в 1984 году, уже через 9 лет они поступили на вооружение шведской армии. Всего выпущено около 1170 машин в разных модификациях. За время производства CV90 получили множество обновлений. Всего существует три самых массовых вариантов БМП:

CV 9040

CV 9030

CV 9035

Все три версии отличаются между собой вооружением — 9040 имеет 40-мм пушку Bofors L70, 9030 — 30-мм Bushmaster II и 9035 — 35-мм Bushmaster III. Также существуют различия в двигателях, бронировании и средствами прицеливания. 9030 и 9035 предназначены для экспорта.

[ + – ] CV 90120 - это вариант исполнения без десантного отделения, но с 120-мм орудием

Помимо этого в 2018 году была представлена самая новая модификация CV90 MkIV. Изменения затронули подвеску, которая стала лучше проходить бездорожье. Установили новый двигатель на 1000 лошадиных сил (было 650) и новую систему управления огнем iFiring. Из-за этого масса машины возросла с 35 тонн до 37. Также в MkIV можно устанавливать орудия вплоть до 120 мм. Машины с таким орудием уже существуют — CV 90120 — это БМП со 120-мм пушкой и без десантного отделения.

На вооружении Швеции находится вариант CV9040. По данным Military Balance 2022, на вооружении у Швеции находится более 120 БМП CV90 в различных модификациях.

Напомним, 19 января СМИ сообщили, что США передадут Украине 100 БМП M2 Bradley.

6 января сообщалось, что Германия передаст Украине 40 БМП Marder. 4 января президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал отправку Украине неназванное количество ББМ AMX-10RC.