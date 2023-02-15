Швеція розглядає запит України про винищувачі Gripen: яка позиція у Стокгольму

Голова оборонного відомства Швеції зазначив, що зараз його країна насамперед займається питанням постачання систем ППО, щоб "закрити" українське небо.

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Швеція почала розглядати запит України щодо винищувачів Gripen власного виробництва. Про це у середу в Брюсселі перед зустріччю міністрів оборони НАТО заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, повідомляє "Європейська правда".

Українська сторона передала офіційний запит про те, щоб Швеція надала ЗСУ винищувачі Gripen, проте поки що існують обмеження, пов'язані з цією допомогою.

"Так. Нам, звичайно, відомо (про запит України), про це просив і президент Зеленський. Коли йдеться про Gripen, зараз ми стоїмо перед обмеженнями у зв'язку з тим, що ці літаки дуже важливі і для підтримки нашої територіальної цілісності та суверенітету. Тому це буде серйозною перешкодою у плані ресурсів нашої національної оборони", — сказав він.

На сьогодні в офіційного Стокгольма інші пріоритети допомоги Україні та пов'язані вони зі сферою посилення протиповітряної оборони. Це було обговорено з міністром оборони України Олексієм Резніковим під час зустрічі у форматі "Рамштайн".

Варто зазначити, що Швеція вже надала допомогу на мільярд євро для України, але готова обговорити її збільшення.

"Ми значно посилюємо нашу підтримку України. Ми вже наступного тижня почнемо передавати та навчати українських військових на понад 50 бойових машинах CV-90. Ми надаємо різні засоби ППО, зимовий одяг, і рішуче налаштовані посилити підтримку України", — додав міністр оборони Пол Йонсон.

15 лютого голова Міноборони Німеччини Борис Пісторіус розповів, що Україна може почати отримувати винищувачі лише після того, як небо буде безпечним. Цим питанням займуться протягом наступних 3-4 місяців.

13 лютого під час брифінгу в Брюсселі генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна може отримати західні винищувачі для самозахисту. Він вважає, що постачання має бути своєчасним і це не зробить Альянс частиною конфлікту.