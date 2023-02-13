"Для самозахисту": Україна може отримати західні винищувачі, — генсек НАТО

Надання винищувачів, стверджує Столтенберг, пов'язане із значними витратами. Тому важливо гарантувати Україні, щоб постачання винищувачів здійснилося вчасно.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 13 лютого під час брифінгу в Брюсселі заявив, що не видно жодних ознак того, що президент РФ Володимир Путін готується до миру. Тому глави оборонних відомств країн Альянсу 14 лютого обговорять прохання України щодо надання винищувачів західного зразка. Про це повідомляє телеканал CNBC.

"Зараз йде обговорення питання про літаки, і я очікую, що це питання також буде розглянуто завтра на зустрічі у Брюсселі... Альянс може надати Україні сучасні бойові літаки для самозахисту", — заявив Столтенберг.

За його словами, в Альянсі постійно йдуть обговорення щодо необхідної військової допомоги Україні, зокрема й бойових літаків. При цьому генсек наголосив, що країни, які можуть надати Україні винищувачі, не зроблять НАТО частиною конфлікту.

За словами генсека, надання бойової авіації потребує значних витрат та часу з погляду матеріально-тилового забезпечення, ремонту та інших аспектів. У нинішній ситуації важливо враховувати тимчасовий фактор та надати винищувачі вчасно.

"Тому справді важливо обговорювати ці системи (винищувачі), але потрібно гарантувати, що вони можуть надаватися вчасно", — підсумував він.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг під час цього ж брифінгу заявив, що Росія вже розпочала новий масштабний наступ в Україні. Він зазначив, що коли російським військам не вистачає "якості", військове командування РФ компенсує це кількістю кинутих у бій солдатів, яких тисячами відправляють воювати.

Також генсек розповів, що 14-15 лютого міністри оборони країн НАТО обговорять питання прискорення постачання озброєнь та техніки до України. За його словами, нинішню стадію війни з РФ можна назвати "логістичною", оскільки вирішальне значення має швидкість поставки того чи іншого виду озброєння.