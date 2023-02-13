"Для самозащиты": Украина может получить западные истребители, — генсек НАТО

Предоставление истребителей, утверждает Столтенберг, сопряжено со значительными затратами. Поэтому важно гарантировать Украине, чтобы поставки истребителей осуществились вовремя.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 13 февраля в ходе брифинга в Брюсселе заявил, что не видно никаких признаков того, что президент РФ Владимир Путин готовится к миру. Поэтому главы оборонных ведомств стран Альянса 14 февраля обсудят просьбу Украины о предоставлении истребителей западного образца. Об этом сообщает телеканал CNBC.

"Сейчас идет обсуждение вопроса о самолетах, и я ожидаю, что этот вопрос также будет рассмотрен завтра на встрече в Брюсселе… Альянс может предоставить Украине современные боевые самолеты для самозащиты", — заявил Столтенберг.

По его словам, в Альянсе постоянно идут обсуждения по поводу необходимой военной помощи Украине, в том числе и боевых самолетов. При этом генсек подчеркнул, что страны, которые могут предоставить Украине истребители, не сделают НАТО частью конфликта.

По словам генсека, предоставление боевой авиации требует значительных затрат и времени с точки зрения материально-тылового обеспечения, ремонта и других аспектов. В нынешней ситуации важно учитывать временной фактор и предоставить истребители вовремя.

"Поэтому действительно важно обсуждать эти системы (истребители), но нужно гарантировать, что они могут предоставляться вовремя", — подытожил он.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг во время этого же брифинга заявил, что Россия уже начала новое масштабное наступление в Украине. Он отметил, что когда российским войскам не хватает "качества", военное командование РФ компенсирует это количеством брошенных в бой солдат, которых тысячами отправляют воевать.

Также генсек рассказал, что 14-15 февраля министры обороны стран НАТО обсудят вопрос ускорения поставок вооружений и техники в Украину. По его словам нынешнюю стадию войны с РФ можно назвать "логистической" поскольку решающее значение имеет скорость поставки того или иного вида вооружения.