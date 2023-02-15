Швеция рассматривает запрос Украины об истребителях Gripen: какая позиция у Стокгольма

Глава оборонного ведомства Швеции отметил, что сейчас его страна в первую очередь занимается вопросом поставок систем ПВО, чтобы "закрыть" украинское небо.

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Швеция начала рассматривать запрос Украины об истребителях Gripen собственного производства. Об этом в среду в Брюсселе перед встречей министров обороны НАТО заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон, передает "Европейская правда".

Украинская сторона передала официальный запрос о том, чтобы Швеция предоставила ВСУ истребители Gripen, однако пока что существуют ограничения, которые связаны с этой помощью.

"Да. Нам, конечно, известно (о запросе Украины), об этом просил и президент Зеленский. Когда речь идет о Gripen, сейчас мы стоим перед ограничениями в связи с тем, что эти самолеты очень важны и для поддержания нашей территориальной целостности и суверенитета. Поэтому это будет серьезным препятствием в плане ресурсов нашей национальной обороны", — сказал он.

На сегодняшний день у официального Стокгольма другие приоритеты помощи Украине и связаны они со сферой усиления противовоздушной обороны. Это было обсуждено с министром обороны Украины Алексеем Резниковым в ходе встречи в формате "Рамштайн".

Стоит отметить, что Швеция уже предоставила помощи на миллиард евро для Украины, но готова обсудить ее увеличение.

"Мы значительно усиливаем нашу поддержку Украины. Мы уже на следующей неделе начнем передавать и обучать украинских военных на более 50 боевых машинах CV-90. Мы предоставляем различные средства ПВО, зимнюю одежду, и решительно настроены усилить поддержку Украины", — добавил министр обороны Пол Йонсон.

15 февраля глава Минобороны Германии Борис Писториус рассказал, что Украина может начать получать истребители только после того, как небо будет безопасным. Этим вопросом займутся на протяжении последующих 3-4 месяцев.

13 февраля в ходе брифинга в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина может получить западные истребители для самозащиты. Он считает, что поставки должны быть своевременными и это не сделает Альянс частью конфликта.