Швеция поставит Украине одну из лучших в мире САУ Archer: что о ней известно (фото)

По словам главы правительства Швеции Ульфа Кристерссона, новый пакет оборонной помощи от Стокгольма значительно усилит украинские силы.

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Швеция передаст украинским военным новую партию техники и оружия. Среди них — бронемашины пехоты, самоходная артиллерийская установка и противотанковое оружие, заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, официальный Стокгольм в ближайшее время передаст ВСУ:

51 БМП;

САУ "Archer";

противотанковое оружие.

"Наш последний пакет оборонной помощи включает артиллерийские системы Archer, которые значительно усилят украинские силы", — сказал Кристерссон.

Заметим, что точную дату, когда ВСУ получат обещанную военную технику, глава правительства Швеции не назвал.

"Мы не будем говорить точных дат поставок, вы сами понимаете, по каким причинам. Но есть и практические вопросы, связанные с подготовкой", — уточнил Кристерссон.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские военные особо ожидают поставок САУ Archer – одних из самых лучших в мире артиллерийских систем.

Бронемашины пехоты CV90: что о них известно

Это одна из самых современных в мире БМП. Ее разработала компании Hägglunds и Bofors.

Всего существует три самых массовых вариантов БМП:

CV 9040

CV 9030

CV 9035

Между собой они отличаются вооружением, двигателями степенью бронировки и средствами прицеливания.

Эти БМП состоят на вооружении у Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Швеции и Эстонии.

[ + – ] Одна из самых современных в мире БМП CV90

Почему САУ Archer считаются одними из лучших в мире

Это шведская 155-мм многоцелевая самоходная артиллерийская установка. Отличительной особенностью системы является полная автоматизация процесса заряжания и как следствие повышенный темп стрельбы, включая режим MRCI, и сокращение расчета до 3-4 человек.

Заряжание, укладка и стрельба осуществляются изнутри бронированной кабины, обеспечивая полную защиту экипажа в любое время. Имея дальность стрельбы более 50 км и 20 секунд в действии и вне его, артиллерийская система Archer обеспечивает мощную и быструю огневую поддержку для каждой операции.

А система управления обеспечивает многократное одновременное поражение цели.

Боевая масса Archer составляет 30 тонн.

На вооружении у Швеции сейчас состоит 48 таких САУ.

[ + – ] Шведская 155-мм многоцелевая самоходная артиллерийская установка Archer

Напомним, 19 декабря стало известно, что Швеция передаст Украине 50 БМП CV90. Тогда Ульф Кристерссон заявил, что поставка техники является сигналом РФ, что время не на их стороне и Запад не потеряет единства в помощи Украине.

Фокус также писал, что Швеция рассматривает запрос Украины об истребителях Gripen. Глава оборонного ведомства Швеции отметил, что сейчас его страна в первую очередь занимается вопросом поставок систем ПВО, чтобы "закрыть" украинское небо.