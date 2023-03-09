Польша намерена закрыть вопрос с дефицитом запчастей для танков Leopard 2, — вице-премьер

Мариуш Блащак надеется, что правительство Германии уговорит руководство компании Rheinmetall предоставить польскому заводу необходимую документацию для производства запасных деталей к танкам Leopard 2, поставленным в Украину.

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Правительство Польши с помощью немецких партнеров надеется решить вопрос нехватки запчастей к танкам Leopard 2 поставленных в Украину. Вице-премьер Польши Мариуш Блащак заявил, что правительство Германии решит эту проблему, а немецкая Rheinmetall предоставит необходимую документацию польскому заводу оружейной компании Bumar-Labedy, на базе которого будет создан сервисный хаб для капитального ремонта и обслуживания танков Leopard 2. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба Министерства национальной обороны Польши.

Блащак на пресс-конференции перед отъездом в Швецию заявил, что у него запланирована встреча с министром обороны Германии Борисом Писториусом, входе которой будет обсужден вопрос дефицита запчастей к танкам Leopard 2.

"Самое главное — выйти из тупика. Я рассчитываю на то, что министр Писториус уговорит немецкую оружейную промышленность поставлять детали для хаба, который будет создан на заводе Bumar-Labedy", — заявил Блащак.

По его словам, этот завод хорошо оснащен для выполнения такой деятельности. Вице-премьер также отметил, что польская военная промышленность тоже готова производить запасные части для "леопардов" и покрыть их дефицит, и для этого у немецкой компании Rheinmetall есть вся необходимая документация.

Обслуживание танков на заводе Bumar-Labedy

Ранее о проблемах с запчастями для танков Leopard рассказал в интервью CNN польский президент Анджей Дуда. По его словам, детали для ремонта танков производятся в Германии, однако немецкие оборонные предприятия испытывают сложность с производством запчастей, и польская сторона относится к этому с пониманием. При этом Дуда не стал уточнять причины, из-за чего немецкие заводы не могут выпустить достаточное количество запасных деталей для "леопардов".

Напомним, о создании ремонтного хаба в Польше для военной техники стало известно в сентябре прошлого года. Тогда премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на совместном брифинге с президентом Владимиром Зеленским в Киеве заявил, что это совместный проект, в котором участвуют немецкие, нидерландские и украинские партнеры.