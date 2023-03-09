Польща має намір закрити питання із дефіцитом запчастин для танків Leopard 2, — віцепрем'єр

Маріуш Блащак сподівається, що уряд Німеччини вмовить керівництво компанії Rheinmetall надати польському заводу необхідну документацію для виробництва запасних деталей до танків Leopard 2, поставлених в Україну.

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Уряд Польщі за допомогою німецьких партнерів сподівається вирішити питання нестачі запчастин до танків Leopard 2, поставлених в Україну. Віцепрем'єр Польщі Маріуш Блащак заявив, що уряд Німеччини вирішить цю проблему, а німецька Rheinmetall надасть необхідну документацію польському заводу збройової компанії Bumar-Labedy, на базі якого буде створено сервісний хаб для капітального ремонту та обслуговування танків Leopard 2. Про це 7 березня повідомила пресслужба Міністерства національної оборони Польщі.

Блащак на пресконференції перед від'їздом до Швеції заявив, що у нього запланована зустріч з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, під час якої буде обговорено питання дефіциту запчастин до танків Leopard 2.

"Найголовніше — вийти з глухого кута. Я розраховую на те, що міністр Пісторіус вмовить німецьку збройову промисловість постачати деталі для хаба, який буде створений на заводі Bumar-Labedy", — заявив Блащак.

За його словами, цей завод добре оснащений для виконання такої діяльності. Віцепрем'єр також зазначив, що польська військова промисловість теж готова виробляти запасні частини для "леопардів" і покрити їх дефіцит, і для цього німецька компанія Rheinmetall має всю необхідну документацію.

Обслуговування танків на заводі Bumar-Labedy

Раніше про проблеми із запчастинами для танків Leopard розповів в інтерв'ю CNN польський президент Анджей Дуда. За його словами, деталі для ремонту танків виробляються в Німеччині, проте німецькі оборонні підприємства мають складність із виробництвом запчастин, і польська сторона ставиться до цього з розумінням. При цьому Дуда не став уточнювати причини, через що німецькі заводи не можуть випустити достатньо запасних деталей для "леопардів".

Нагадаємо, про створення ремонтного хаба у Польщі для військової техніки стало відомо у вересні минулого року. Тоді прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на спільному брифінгу з президентом Володимиром Зеленським у Києві заявив, що це спільний проєкт, у якому беруть участь німецькі, нідерландські та українські партнери.