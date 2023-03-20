"Відправлять безкоштовно": у МЗС РФ пригрозили виходом із "зернової угоди" та висунули умови

Росія вимагає зняття всіх санкцій та обмежень на експорт агропродукції. А якщо ні, то країна-підписант Стамбульських домовленостей вийде з угоди і поставить все зерно на безоплатній основі країнам Африки.

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Росія пригрозила призупинити свою участь у "зерновій угоді" з 18 травня, якщо з агроекспорту країни не буде знято санкцій. Про це йдеться у заяві МЗС РФ від 20 березня.

"У Москві ухвалили рішення скоротити період чергової пролонгації до 60 днів, тобто до 18 травня. Цю позицію було офіційно доведено до турецької та української сторін, а також ООН. Без просування виконання російської частини угоди участь Росії в ній буде припинена", — йдеться у повідомленні. у повідомленні МЗС РФ.

Тристороння зернова угода: що вимагає російська сторона

Один із головних пунктів — відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса".

Також РФ вимагає:

перепідключення "Россільгоспбанку" до SWIFT;

відновлення поставок сільгосптехніки, запчастин та сервісного обслуговування;

скасування обмежень на страхування та перестрахування судів з російським продовольством та добривами плюс зняття заборони на доступ таких суден у порти;

розблокування зарубіжних активів та рахунків російських компаній, пов'язаних з виробництвом та транспортуванням продовольства та добрив.

Про подальшу участь Росії у "зерновій угоді" також висловився президент країни Володимир Путін, виступивши на парламентській конференції "Росія — Африка".

За словами російського лідера, залежно від повного виконання зернової угоди вирішуватиметься питання її подальшої роботи.

Також політик обурився тим, що нібито від загального обсягу вивезеного з України зерна 45% відійшло до європейських країн, а лише 3% — до Африки.

"Якщо ми ухвалимо рішення не продовжувати зернову угоду, ми це зерно поставимо до Африки безкоштовно", — заявив Путін.

Нагадаємо, 13 березня стало відомо, що делегація Росії після переговорів з високопосадовцями ООН заявила, що Москва згодна на продовження "зернової угоди", але лише на два місяці.

Крім того, 9 березня глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав "нечесною" позицію країн Заходу щодо зернової угоди. За його словами, російським кораблям із зерном і добривами як вантаж забороняють заходити в порти країн-імпортерів.