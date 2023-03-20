"Отправят бесплатно": в МИД РФ пригрозили выходом из "зерновой сделки" и выдвинули условия

Россия требует снятия всех санкций и ограничений на экспорт агропродукции. В противном случае страна-подписант Стамбульских договоренностей выйдет из сделки и поставит все зерно на безоплатной основе странам Африки.

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Россия пригрозила приостановить свое участие в "зерновой сделке" с 18 мая, если с агроэкспорта страны не буту сняты санкции. Об этом говорится в заявлении МИД РФ от 20 марта.

"В Москве приняли решение сократить период очередной пролонгации до 60 дней, то есть до 18 мая. Эта позиция была официально доведена до турецкой и украинской сторон, а также ООН. Без продвижения выполнения российской части сделки участие России в ней будет приостановлено", — говорится в сообщении МИД РФ.

Трехсторонняя зерновая сделка: что требует российская сторона

Один из главных пунктов — восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса".

Также РФ требует:

переподключения "Россельхозбанка" к SWIFT;

возобновления поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания;

отмены ограничений на страхование и перестрахования судов с российским продовольствием и удобрениями плюс снятие запрета на доступ таких судов в порты;

разблокирования зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

О дальнейшем участии России в "зерновой сделке" также высказался президента страны Владимир Путин, выступая на парламентской конференции "Россия — Африка".

По словам российского лидера, в зависимости от полного исполнения зерновой сделки будет решаться вопрос о ее дальнейшей работе.

Также политик возмутился тем, что якобы от общего объема вывезенного из Украины зерна 45% ушло в европейские страны, а только 3% — в Африку.

"Если мы примем решение не продлевать зерновую сделку, мы это зерно поставим в Африку бесплатно", — заявил Путин.

Напомним, 13 марта стало известно, что делегация России после переговоров с высокопоставленными чиновниками ООН заявила, что Москва согласна на продолжение "зерновой сделки", но только на два месяца.

Кроме того, 9 марта, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "нечестной" позицию стран Запада в отношении зерновой сделки. По его словам, российским кораблям с зерном и удобрениями в качестве груза запрещают заходить в порты стран-импортеров.