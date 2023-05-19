"Благодаря особым отношениям с Путиным": Эрдоган рассказал, как продлили зерновую сделку

Президент Турции подчеркнул, что Турция и Россия "нужны друг другу во всех возможных областях" и их "объединяют тесные теплые отношения".

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Турция имеет "особые" и растущие отношения с РФ, несмотря на давление, Запада с целью усилить санкции против Москвы. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает CNN сегодня, 19 мая.

При этом президент Турции сказал, что Турция не может ввести санкции против РФ, так как положительно к ней относится.

"Мы не на том этапе, когда можем ввести санкции против России, как это сделал Запад. Мы не связаны санкциями Запада. Мы сильное государство и имеем положительные отношения с Россией", – сказал Эрдоган.

Он добавил, что Россия и Турция нужны друг другу во всех возможных областях.

Президент Турции считает, что Запад придерживается "не слишком сбалансированного подхода".

"Вам нужен сбалансированный подход к такой стране, как Россия, что было бы гораздо более удачным подходом", – сказал он.

По словам Эрдогана, продолжение действия зернового соглашения стало возможным "благодаря нашим особым отношениям с президентом Путиным".

Напомним, 17 мая стало известно, что зерновое соглашение, которое позволит Украине продолжать экспорт зерна через порты в Черном море, продлено на два месяца.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 27 апреля поговорил с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону.

К слову, в Турции подсчитали все бюллетени на президентских выборах, которые состоялись 14 мая. Ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, поэтому в стране состоится второй тур 28 мая.