"Завдяки особливим відносинам з Путіним": Ердоган розповів, як продовжили зернову угоду

Президент Туреччини наголосив, що Туреччина та Росія "потрібні одна одній у всіх можливих областях" та їх "об'єднують тісні теплі відносини".

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Туреччина має "особливі" і зростальні відносини з РФ, попри тиск Заходу з метою посилити санкції проти Москви. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, повідомляє CNN сьогодні, 19 травня.

При цьому президент Туреччини сказав, що Туреччина не може запровадити санкції проти РФ, оскільки позитивно ставиться до неї.

"Ми не на тому етапі, коли можемо запровадити санкції проти Росії, як це зробив Захід. Ми не пов'язані санкціями Заходу. Ми сильна держава і маємо позитивні відносини з Росією", – сказав Ердоган.

Він додав, що Росія та Туреччина потрібні одна одній у всіх можливих областях.

Президент Туреччини вважає, що Захід дотримується "не надто збалансованого підходу".

"Вам потрібен збалансований підхід до такої країни, як Росія, що було б набагато вдалим підходом", – сказав він.

За словами Ердогана, продовження дії зернової угоди стало можливим "завдяки нашим особливим відносинам із президентом Путіним".

Нагадаємо, 17 травня стало відомо, що зернова угода, яка дозволить Україні продовжувати експорт зерна через порти в Чорному морі , продовжено на два місяці.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган 27 квітня поговорив із президентом РФ Володимиром Путіним телефоном.

До речі, у Туреччині підрахували всі бюлетені на президентських виборах, які відбулися 14 травня. Жоден із кандидатів не набрав 50% голосів, тому в країні відбудеться другий тур 28 травня.