Еще на 5 лет: Эрдоган победил на выборах президента Турции (видео)

После обработки всех бюллетеней Реджеп Эрдоган набрал большинство голосов. Сторонники лидера страны собрались возле его резиденции в Стамбуле и готовы праздновать победу.

Related video

Действующий президент Турции Реджеп Эрдоган выиграл во втором туре президентской гонки. Об этом пишет 28 мая агентство Anadolu со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии.

После обработки 100% бюллетеней он набрал больше голосов во втором туре, чем его соперник Кемаль Кылычдароглу.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Эрдогана с победой на выборах президента Турции.

"Поздравляю по случаю победы на президентских выборах. Мы рассчитываем на дальнейшее укрепление стратегического партнерства во благо наших стран, а также усиление взаимодействия для безопасности и стабильности Европы", — отметил украинский лидер.

Впервые в истории Турции, как отметило агентство, прошел второй тур голосования на выборах президента. Избирательные участки открылись в 8:00 и закрылись в 17:00 по местному времени.

Количество избирателей превысило 60 миллионов. В первом туре Эрдоган набрал 49,52% голосов, а Кылычдароглу — 44,88%. В Турции для победы на выборах президента в первом туре нужно было набрать более 50% голосов.

Эрдогана приветствовали возле его резиденции в Стамбуле

По информации агентства Reuters, сторонники Эрдогана собрались возле его резиденции в Стамбуле в ожидании победы. Присутствующие выкрикивают "Аллаху Акбар".

Президент Турции выступил перед ними, объявил о завершении второго тура выборов и спел им песню.

"Вы возложили на меня ответственность управлять страной еще 5 лет", — заявил он.

Эксперты считают, что эта победа для действующего лидера будет не такой позитивной. По мнению специалистов, беседовавших с Euronews в мае, турецкий лидер вряд ли изменит внутреннюю и международную политику, если останется у власти.

Илке Тойгюр, профессор европейской геополитики в Университете Карлоса III в Мадриде, сказала, что победа может привести к еще большему ослаблению Эрдогана.

"Я бы даже ожидала более пугающего отношения, когда речь идет о демократии и внешней политике", — подчеркнула эксперт.

Эрдогана обвиняют в отказе от светской демократии в Турции в пользу авторитарного правления во время его многолетнего пребывания на посту. Отношения Анкары с союзниками по НАТО за последние несколько лет испортились, отчасти из-за напряженности в связи с растущими связями Турции с Россией.

Ранее Фокус писал, что по позициям Эрдогана в первом туре выборов сильно ударила его неэффективная экономическая политика.

Эрдоган 19 мая рассказывал об особых связях Турции с Россией, несмотря на растущее давление Запада. Анкара не будет вводить санкции против Москвы.