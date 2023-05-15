Выборы в Турции. Эрдоган теряет позиции из-за неоднозначной экономической политики

Шаткое преимущество в первом туре президентских выборов Реджепа Тайипа Эрдогана, почти единолично контролировавшего ситуацию в Турции около 20 лет, стало следствием накопления проблем в экономике. Эксперты рассказали, что дальше ожидает страну.

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Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в результате состоявшихся 14 мая президентских выборов после обработки 99% бюллетеней набирает 49,39%, тогда как его главный соперник Кемаль Киличдароглу — 44,97%. Очевидно, победителя определит второй тур, который состоится 28 мая. Напомним, в президентских кампаниях 2014 и 2018 годов Эрдоган побеждал уже в первом туре.

Результаты голосования на выборах в Турции Фото: Anadolu

Утрата позиций действующего президента прежде всего обусловлена проблемами в экономике, о чем Фокус пишет в своем обзоре "Рука Эрдогана. Какую экономику он построил в Турции и чему этот опыт учит Украину".

Будущее Турции — мнение экспертов

Егор Киян, аналитик по экономическим вопросам Международного Центра Перспективных Исследований отметил в комментарии Фокусу, что экономическая политика Турции периода президентства Эрдогана выглядит большим экономическим экспериментом с отклонением от традиционных методов и правил и смешением религии, популизма и жесткого ручного управления.

"За время правления подходы Эрдогана к экономической политике претерпели радикальные изменения. В первое десятилетие [имеется в виду период премьерства Эрдогана с 2003 года] Турция успешно завершила две программы МВФ, достигла макроэкономической стабилизации и роста реального ВВП на 75% за 10 лет", — напоминает Глеб Вышлинский, руководитель Центра Экономической Стратегии (ЦЭС).

В то же время, по его словам, во второе десятилетие правления Эрдоган все больше начал напрямую вмешиваться в экономическую политику.

Вышлинский уточнил, что Эрдоган был уверен, что для снижения темпов инфляции нужно снижать учетную ставку центробанка, а не повышать ее, как говорит экономическая теория, и для воплощения этой идеи на практике он разрушил политическую независимость центробанка, где только за последние два года сменилось три головы.

Дмитрий Чурин, директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital, напоминает, что ВВП Турции до 2013 года рос высокими темпами благодаря активному привлечению иностранных инвестиций.

"Но, в последнее десятилетие темпы притока иностранных инвестиций в экономику Турции значительно сократились на фоне неоднозначной политики в стране. В итоге попытка заменить иностранные инвестиции на дешевые кредиты в турецких лирах привела к девальвации самой лиры и высокой инфляции", — добавляет Чурин.

Как пояснил в комментарии Фокусу Александр Мартыненко, глава департамента группы ICU по корпоративному анализу, главной идеей новой турецкой экономической модели Эрдогана было стимулирование инвестиций за счет дешевых кредитов и поддержка экспорта слабой турецкой лирой, но в реальности низкие процентные ставки и дешевая лира привели к инфляции.

То есть образовался порочный круг: население и бизнес, чтобы сохранить сбережения, спешат конвертировать турецкую лиру в другие валюты и тем самым провоцируют ее девальвацию и еще большую инфляцию.

Уточним, в Турции за последние три года учетную ставку постепенно снизили с 19% до 8,5%. При этом инфляция в 2022 году достигла 64,5%, а лира по отношению к доллару США потеряла в 2021 году почти 45%, а в 2022 году — еще 40%. Справедливости ради стоит отметить, что на этом фоне экономика Турции выросла в 2021 году на 11,4%, а в 2022 году — на 5,6%.

"Я бы не хотел такого экономического будущего, как в современной Турции, для Украины в мирное время. Но то, что произошло в Турции за последние три года, наглядно показывает, что от низких ставок, инфляции и девальвации экономика страны не умирает, а демонстрирует способность к росту", — прокомментировал парадокс ситуации экс-член Совета НБУ Виталий Шапран.

По мнению опрошенных Фокусом экспертов, независимо от результатов вероятного второго тура президентских выборов, экономическая политика Турции должна измениться.

По словам Александра Мартыненко, оппозиция, которую в президентской кампании представляет Кемаль Киличдароглу, обещает в случае своей победы решительные реформы и возвращение в страну международного капитала. И за этим стоит значительное повышение процентных ставок. Впрочем, по мнению собеседника Фокуса, экономическая ситуация в Турции настолько критична, что и в случае победы Эрдогана его политической силе тоже придется повышать ставки.

Ранее Фокус анализировал, кто должен победить на выборах в Турции и как это повлияет на Украину.

Напомним, 13 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел свои последние предвыборные митинги в Стамбуле, в ходе которых обвинил оппозицию в сотрудничестве с президентом США Джо Байденом с целью свергнуть его с поста.