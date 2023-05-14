"Байден призвал свергнуть Эрдогана": президент Турции обратился к избирателям

"Байден отдал приказ свергнуть Эрдогана, я это знаю. Все мои люди это знают. Если это так, то завтрашние бюллетени дадут ответ Байдену", — заявил Эрдоган.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу провел свои последние предвыборные митинги в Стамбуле, в ходе которых обвинил оппозицию в сотрудничестве с президентом США Джо Байденом с целью свергнуть его с поста, пишет Reuters.

В течение последнего месяца кампания Эрдогана была сосредоточена на достижениях его правительства в оборонной промышленности и инфраструктурных проектах, а также на его заявлениях о том, что оппозиция свернет эти разработки.

Одним из его тезисов было то, что оппозиция получает приказы от Запада, и, в случае победы на выборах, подчинится желаниям западных стран.

На митинге в стамбульском районе Умрание Эрдоган напомнил сделанные президентом США Джо Байденом и опубликованные New York Times комментарии во время его избирательной кампании в январе 2020 года. Тогда Байден сказал, что Вашингтон должен поощрять оппонентов Эрдогана победить на выборах, подчеркнув, что не стоит менять власть в Турции методом государственного переворота.

"Байден отдал приказ свергнуть Эрдогана, я это знаю. Все мои люди это знают. Если это так, то завтрашние бюллетени дадут ответ Байдену", — заявил Эрдоган.

Он также раскритиковал своего основного оппонента Кемаля Кылычдароглу за его комментарии относительно России, назвав Москву важным партнером для Турции.

"Россия является одним из наших важнейших союзников по сельскохозяйственной продукции" — подчеркнул он.

По результатам нескольких опросов кандидат от главного оппозиционного альянса Кемаль Кылычдароглу опережает действующего лидера страны, что ставит Реджепа Тайипа Эрдогана перед самым серьезным вызовом за все время его двадцатилетнего правления.

Напомним, 25 апреля во время предвыборного интервью каналам Ulke TV и Kanal 7 в преддверии парламентских и президентских выборов 14 мая, 69-летнему Реджепу Тайипу Эрдогану стало плохо.