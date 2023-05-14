"Байден закликав скинути Ердогана": президент Туреччини звернувся до виборців

"Байден наказав повалити Ердогана, я це знаю. Всі мої люди це знають. Якщо це так, то завтрашні бюлетені дадуть відповідь Байдену", — заявив Ердоган.

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Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у суботу провів свої останні передвиборчі мітинги в Стамбулі, під час яких звинуватив опозицію у співпраці з президентом США Джо Байденом з метою скинути його з посади, пише Reuters.

Протягом останнього місяця кампанію Ердогана було зосереджено на досягненнях його уряду в оборонній промисловості та інфраструктурних проєктах, а також на його заявах про те, що опозиція згорне ці розробки.

Однією з його тез було те, що опозиція отримує накази від Заходу, і, у разі перемоги на виборах, підкориться бажанням західних країн.

На мітингу в стамбульському районі Умраніє Ердоган нагадав зроблені президентом США Джо Байденом та опубліковані New York Times коментарі під час його виборчої кампанії у січні 2020 року. Тоді Байден сказав, що Вашингтон має заохочувати опонентів Ердогана перемогти на виборах, наголосивши, що не варто змінювати владу в Туреччині методом державного перевороту.

"Байден наказав повалити Ердогана, я це знаю. Всі мої люди це знають. Якщо це так, то завтрашні бюлетені дадуть відповідь Байдену", — заявив Ердоган.

Він також розкритикував свого основного опонента Кемаля Киличдароглу за його коментарі щодо Росії, назвавши Москву важливим партнером для Туреччини.

"Росія є одним із наших найважливіших союзників із сільськогосподарської продукції" — підкреслив він.

За результатами кількох опитувань, кандидат від головного опозиційного альянсу Кемаль Киличдароглу випереджає чинного лідера країни, що ставить Реджепа Тайїпа Ердогана перед найсерйознішим викликом за весь час його двадцятирічного правління.

Нагадаємо, 25 квітня під час передвиборчого інтерв'ю каналам Ulke TV та Kanal 7 напередодні парламентських та президентських виборів 14 травня, 69-річному Реджепу Тайїпу Ердогану стало погано.