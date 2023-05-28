З відривом у 4%: Ердоган переміг на виборах президента Туреччини (відео)
Після обробки всіх бюлетенів Реджеп Ердоган набрав більшість голосів. Прихильники лідера країни зібралися біля його резиденції у Стамбулі та готові святкувати перемогу.
Діючий президент Туреччини Реджеп Ердоган виграв у другому турі президентських перегонів. Про це пише 28 травня агентство Anadolu з посиланням на дані Центральної виборчої комісії.
Після обробки 100% бюлетенів він набрав більше голосів у другому турі, ніж його суперник Кемаль Киличдароглу.
"Настав час захищати волю нашого народу над нашими головами до останнього моменту", — писав Ердоган у Telegram перед підрахунком голосів.
Президент України Володимир Зеленський привітав Ердогана із перемогою на виборах президента Туреччини.
"Вітаю з нагоди перемоги на президентських виборах. Ми розраховуємо на подальше зміцнення стратегічного партнерства на благо наших країн, а також посилення взаємодії для безпеки та стабільності Європи", — зазначив український лідер.
Вперше в історії Туреччини, як зазначило агентство, відбувся другий тур голосування під час виборів президента. Виборчі дільниці відкрилися о 8:00 та закрилися о 17:00 за місцевим часом.
Ердоган здобув перемогу з перевагою на рівні 4% голосів (52,16% проти 47,84%).
Кількість виборців перевищила 60 мільйонів. У першому турі Ердоган набрав 49,52% голосів, а Киличдароглу — 44,88%. У Туреччині для перемоги на виборах президента у першому турі потрібно було набрати понад 50% голосів.
Ердогана вітали біля його резиденції у Стамбулі
За інформацією агентства Reuters, прихильники Ердогана зібралися біля його резиденції у Стамбулі в очікуванні перемоги. Присутні вигукують "Аллаху Акбар".
Президент Туреччини виступив перед ними, оголосив про завершення другого туру виборів та заспівав їм пісню.
"Ви поклали на мене відповідальність керувати країною ще 5 років", — заявив він.
Експерти вважають, що ця перемога для діючого лідера буде не такою позитивною. На думку фахівців, які розмовляли з Euronews у травні, турецький лідер навряд чи змінить внутрішню та міжнародну політику, якщо залишиться при владі.
Ілке Тойгюр, професор європейської геополітики в Університеті Карлоса III у Мадриді, сказала, що перемога може призвести до ще більшого послаблення Ердогана.
"Я б навіть очікувала більшого лякаючого ставлення, коли йдеться про демократію та зовнішню політику", — підкреслила експерт.
Ердогана звинувачують у відмові від світської демократії в Туреччині на користь авторитарного правління під час його багаторічного перебування на посаді. Відносини Анкари з союзниками по НАТО за останні кілька років зіпсувалися, частково через напруженість у зв'язку зі зростаючими зв'язками з Росією.
Раніше Фокус писав, що за позиціями Ердогана у першому турі виборів сильно вдарила його неефективна економічна політика.
Ердоган 19 травня розповідав про особливі зв'язки Туреччини з Росією, незважаючи на зростаючий тиск Заходу. Анкара не вводитиме санкції проти Москви.