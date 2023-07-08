"Еще скажем свое слово в бою": Зеленский и командиры обороны Мариуполя посетили Львов (видео)

Президент и вернувшиеся домой командиры пообщались с журналистами и рассказали о своих планах. После этого Зеленский посетил молебен в центре Львова, приуроченный к 500-му дню с начала полномасштабной войны.

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8 июля президент Владимир Зеленский приехал во Львов. Вместе с президентом домой из Турции вернулись командиры подразделений, защищавших Мариуполь и "Азовсталь". Бойцы находились в Анкаре чуть меньше года после обмена военнопленными в сентябре 2022 года. Об этом сообщает "РБК-Украина".

"В 500-й день войны мы вернули домой, в Украину пятерых наших героев, Героев Украины, командиров защиты Мариуполя и "Азовстали" — Дениса Прокопенко, Святослава Паламаря, Сергея Волынского, Олега Хоменко, Дениса Шлегу. Они воевали ради Украины, героически воевали, абсолютно. Они прошли через российский плен, потом более 300 дней они были в Турции, им пора быть дома", — заявил Зеленский во Львове во время встречи с журналистами, которая прошла перед молебном, приуроченному к 500 дням с начала полномасштабного вторжения.

Также на вопросы журналистов ответили вернувшиеся на Родину защитники Мариуполя. Так, командир полка "Азов" Денис Прокопенко с позывным "Редис" отметил, что главное на сегодняшний день это то, что украинская армия перехватила стратегическую инициативу на линии фронта.

"Мы вместе с вами продолжаем борьбу и обязательно свое слово скажем еще в бою… С каждым днем мы продвигаемся вперед, уничтожаем врага, освобождаем временно оккупированные территории, и я уверен, что мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы ускорить этот процесс и чтобы война дошла до своего логического завершения", — сказал Денис Прокопенко.

Президент в ходе брифинга также сообщил, что назначил боевого офицера Алексея Пивненко командующем Нацгвардии.

"Среди нас сейчас есть Герой Украины Александр Пивненко, воин Нацгвардии, боевой офицер, отличился в боях против российских оккупантов, в частности, в боях за Бахмут. Я назначил Героя Украины Александра Пивненко Командующим Национальной гвардии Украины", — сказал Владимир Зеленский.

Позднее в тот же день президент проследовал на площадь Свободы под громкие аплодисменты толпы. Встретить Владимира Зеленского пришли не только горожане, но и представители власти и духовенства. Среди собравшихся можно увидеть премьер-министра Дениса Шмыгаля, главу ПЦУ митрополита Епифания, а также мэра Львова Андрея Садового.

После этого кортеж президент покинул площадь Свободы. Защитников Мариуполя и "Азовстали", как сообщают СМИ, с ним на площади было.

Фокус ранее писал о том, что в Кремле резко отреагировали на возвращение командиров обороны Мариуполя и "Азовстали" в Украину. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что расценивает это как нарушение договоренностей Киевом и Анкарой, так как Россию не поставили в известность.