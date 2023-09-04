Головний по обороні. Чому Рустем Умєров стане новим міністром замість Олексія Резнікова

Найближчими днями в Україні з'явиться новий міністр оборони: президент Володимир Зеленський вже визначився з новою кандидатурою та представив її громадськості. Очікується, що кадрова ротація пройде максимально оперативно за найбільшої підтримки Верховної Ради. Фокус дізнавався, чому саме Рустем Умєров має замінити Олексія Резнікова на чолі Міноборони.

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Президент Володимир Зеленський ухвалив рішення відправити у відставку міністра оборони Олексія Резнікова та рекомендувати на його місце Рустема Умєрова, колишнього народного депутата та чинного голову Фонду державного майна України.

"Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці понад 550 днів повномасштабної війни", — сказав президент в ході свого вечірнього звернення.

За словами голови держави, нині Міністерство оборони потребує нових підходів і форматів взаємодії як із військовими, так і з громадянами України загалом.

Міністр оборони на межі звільнення

Про те, що Резніков може піти у відставку, говорять із зими 2023 року. Звільнення з посади могло відбутися й раніше через низку корупційних скандалів у відомстві, за які міністр міг понести особисту політичну відповідальність.

Спочатку журналіст видання "Наші гроші" Юрій Ніколов опублікував контракти на харчування військових частин із завищеними цінами. Зокрема, у матеріалі йшлося, що МОУ закуповує курячі яйця по 17 грн за штуку, що значно дорожче, ніж у магазинах.

Згодом до деяких найвищих керівників міністерства навідалися правоохоронці з обшуками та підозрами. У результаті колишній заступник міністра, який відповідав за тилове забезпечення, В’ячеслав Шаповалов опинився під вартою.

Проте Резніков залишився на посаді після низки публічних і прихованих консультацій. Представники монобільшості у парламенті заявили журналістам, що рішення про можливу відставку Резнікова переглянуте через "ризики для системи в цілому перед Рамштайном і враховуючи можливий наступ". Неофіційно — відставка не відбулася, оскільки кандидата на посаду міністра не вдалося підібрати.

Олексій Резніков має відправитися послом України у Великій Британій вже найближчим часом Фото: Getty Images

У серпні історія повторилась: журналісти у власному розслідуванні стверджували, що ціна курток, закуплених Міністерством оборони у 2022 році, нібито зросла втричі під час доставлення. "Дорогою між турецькою та українською митницями куртки магічно перетворилися з "камуфляжних" на "зимові повітрозахисні" і на цьому перетворенні набрали державної ваги з 29 до 86 доларів за штуку", — зауважили журналісти. Міністр Резніков наполягав: подана інформація не відповідає дійсності.

Відповідає чи ні — розбиратимуться правоохоронні органи. Олексія Резнікова в Офісі президента і в депутатському корпусі вирішили перевести на іншу посаду, не чекаючи результатів розслідування.

"Міністр — це завжди політична відповідальність за роботу його відомства. У випадку Міноборони всі ці корупційні скандали дуже негативно сприймаються суспільством, мабуть, тому і вирішили замінити його керівника", — говорить Фокусу політолог Петро Олещук.

За словами голови правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимира Фесенка, міністра оборони міняють не через скандали, це вже імпульс, що пішов за ходом іншого процесу. Враховуючи, що Резнікова необхідно було вивести з-під конфлікту, то найпростішим і найефективнішим способом зняття політичної напруги є саме кадрове рішення.

"Ідея із заміною Резнікова виникла ще в липні, коли почали шукати хто б міг замінити Вадима Пристайка на посаді посла у Великій Британії. Резніков є оптимальною кандидатурою, він дуже професійно проявив себе під час зустрічей зі своїми колегами, роботою на майданчику Рамштайн. Він вміє гарно побудувати стосунки і звʼязки, такий собі природжений дипломат, максимально відкритий і позитивний", — розповів Фокусу Фесенко.

Які кандидатури розглядали в міністри оборони України

Хто може замінити Резнікова? У медіа називали понад десять прізвищ кандидатів. Серед них: віцепрем'єр-міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін. Проте, кажуть, вони думали недовго, майже одразу відмовилися.

Наразі відмовився і керівник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов. Про його кандидатуру говорили ще взимку. Але тоді, як і зараз він не захотів залишати пост головного розвідника країни. До того ж є законодавче застереження проти призначення військового на посаду міністра оборони — цю посаду має обіймати цивільна особа. Тобто для призначення Буданову, як і колишнім міністрам Степану Полтараку та Андрію Тарану, довелось б звільнитись із лав Збройних Сил.

В списку кандидатів також були прізвища віцепрем'єрки-міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук. Це її вже друга спроба посісти це крісло. Напередодні свого призначення на нинішню посаду Верещук могла стати міністеркою оборони, і навіть почала проводити аудит у відомстві. Проте не судилося — вона посіла місце Резнікова, а його делегували в МОУ.

Посада міністра — це завжди політична відповідальність за роботу його відомства. У випадку Міноборони вона подвійна Фото: Міноборони України

"За моїми спостереженнями, це вже третє коло пошуку кандидатури на посаду міністра оборони. Були пропозиції деяким членам уряду, але вони відмовилися", — говорить Фокусу Фесенко.

Також журналісти називали імена волонтерок та активісток. Серед них — Марія Берлінська, засновниця і очільниця Центру підтримки аеророзвідки, і Дар'я Каленюк, виконавча директорка "Центру протидії корупції" (ЦПК). Перша виступила зі статтею "Міністерство поразки", у якій намагалася пояснити, що головна людина в країні зараз — інженер, а чиновники — це лише обслуговуючий персонал за наші податки. Друга регулярно буває у США з адвокаційними поїздками та вимогами надати Україні більше зброї, зокрема літаки F-16. Також в контексті призначення на посаду міністра згадувалась Дана Ярова, членкиня Громадської антикорупційної ради, створеної при Міноборони 10 квітня 2023 року. Всі три кандидатури раніше вказували на неможливість існування корупції під час державних закупівель у Міністерстві оборони.

Чому Рустем Умєров найбільш імовірний претендент

Але незважаючи на розмаїття кандидатур, схоже, в Офісі президента вже визначилися з ймовірним кандидатом. Йдеться про Рустема Умєрова. З ним уже ведуться предметні консультації щодо подальшої роботи.

"Проти Умєрова не висловився ніхто, ні з різних політичних таборів, ні від антикорупційних громадських організацій. Навіть навпаки, той самий Шабунін сказав, що це буде найкраще кадрове рішення. Умєров є рівноважною фігурою, що має схвалення від громадських організацій, користується авторитетом, має міжнародний досвід та звʼязки", — зазначає Олещук.

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Умєров — колишній народний депутат від фракції "Голос", секретар парламентського комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, співголова міжфракційного об’єднання "Кримська платформа". До приходу в політику він був бізнесменом та радником лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. Після початку повномасштабного російського вторгнення він увійшов до складу української делегації для переговорів із представниками Росії. У липні 2022 року очолив тимчасову слідчу комісію з контролю за використанням військової допомоги Україні. У вересні 2022 року був призначений головою Фонду держмайна.

Рустем Умєров брав участь у переговорах щодо повернення захисників "Азовсталі" з Туреччини Фото: пресслужба Офiсу президента

"В Умєрова хороша репутація, від гарно проявив себе на чолі ФДМ, залишаючись на посаді без скандалів та конфліктів. Саме він, судячи з різних джерел інформації брав участь в низці міжнародних переговорів, зокрема в пошуку боєприпасів у незахідних країнах. Кажуть, що він один із трьох в керівництві держави, з ким напряму може спілкуватися президент Туреччини Ердоган. Ще двоє — президент та голова його Офісу. Схоже, що в команді Зеленського Умєров неофіційно відповідає за переговори з представниками мусульманського світу",— характеризує кандидата Фесенко.

Політичні експерти зауважують відмінну репутацію Умєрова в Україні та серед західних партнерів. Зараз у сфері його впливу перемовини з Туреччиною та Саудівською Аравією щодо звільнення українських військовополонених, зокрема командирів, оборонців Маріуполя. А також він долучився до організації зустрічі щодо реалізації української Формули миру в Джидді (Саудівська Аравія).

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