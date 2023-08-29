Азартний гравець. Чому парі міністра Резнікова та шлях в ЄС і НАТО несумісні

Міністр оборони Олексій Резніков вдруге від початку року потрапляє в корупційний скандал з закупівлями для потреб ЗСУ. Такі скандали негативно відображаються на стосунках з партнерами України та залишать багато запитань до її керівництва. Фокус розбирався, чому такі кейси вказують на провал комунікації та шкодять шляху до ЄС та НАТО.

Related video

На початку серпня 2023 року з'явилася інформація, що минулого року Міноборони закупило для війська літні куртки за ціною зимових, а до моменту доставки в Україну вони подорожчали втричі. Інформацію про це повідомили журналісти-розслідувачі. Журналісти припускають, що покупка відбувалася в Туреччині, а бенефіціаром компанії, що поставляла ці куртки, виявився родич одного з народних депутатів. Для розʼяснення ситуації на парламентський комітет було запрошено міністра оборони.

На засідання антикорупційного парламентського комітету міністр Олексій Резніков не зʼявився, відправивши замість себе заступника. Натомість заступник міністра оборони Денис Шарапов приніс на засідання комітету зимову куртку для ЗСУ і намагався довести правильність закупівель.

Зі свого боку, Резніков запропонував парі — у випадку якщо претензії щодо скандальних закупівель зимових курток для ЗСУ за нібито завищеною ціною виявляться необґрунтованими, його опоненти залишать посади. В іншому разі, у відставку піде сам міністр. Парі пропонувалося голові антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасії Радіній(Слуга народу) та журналісту Михайлу Ткачу.

В Міноборони намагаються знайти пояснення, як зимові куртки стали літніми та здорожчали втричі Фото: Відкриті джерела

Зазначимо, від попереднього скандалу із закупівлею яєць по 17 гривень за штуку пройшло пів року. Того разу Резніков заявив, що взагалі не вникав в деталі контракту, а з міністерства звільнили заступника міністра В'ячеслава Шаповала, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ.

Верховна Рада повідомила, що планує посилити контроль за закупівлями Міноборони. В квітні 2023 року при Міноборони почала діяти нова громадська рада. Її голова Євген Грушовець повідомив, що в ситуації з куртками, точно купувались зимові, а не літні, як стверджується у розслідуванні журналістів. Чи є корупційна складова у закупівлі, вони спробують встановити найближчим часом.

Чому йдуть у відставку міністри оборони країн НАТО

В жовтні 2022 року міністр оборони Румунії Василе Дінку пішов у відставку. Це сталося після його слів, що "переговори з Росією можуть бути єдиним шансом на мир в Україні". В січні 2023 року міністерка оборони Німеччини склала свої повноваження. З її слів, багатомісячна увага ЗМІ до персони навряд чи дозволяє висвітлювати факти та обговорювати рішення про солдатів, Бундесвер і політику безпеки на користь громадян Німеччини.

У 2016 році президентка Литви Даля Грибаускайте закликала піти у відставку міністра оборони Юозаса Олекаса. Причиною став скандал, з так названими "золотими виделками" — служба публічних закупівель Литви повідомила, що литовська армія, при купівлі кухонного приладдя компанії Nota bene заплатила за нього у вісім разів дорожче ринкової ціни.

У ситуації з очільником українського Міноборони ситуація діаметральна — він віджартовується та пропонує парі журналістам й народним депутатам. Зауважимо, згідно з законодавством, міністр оборони є підзвітним президентові.

Тема закупівель для армії є досить резонансною та сприймається в суспільстві дуже гостро. Саме тому її намагаються використати політичні сили з різних таборів. Тому не варто виключати, що це може бути кампанія з дискредитації керівництва Міноборони. Але, дії міністра завдають репутаційних втрат не лише відомству, а й загалом владі і країні.

Україна намагається отримати чіткі строки вступу в НАТО, але досі їх не почула Фото: Shutterstock

"Я думаю, що така тактика поведінки міністра обрана, щоб відповідати критикам їхньою ж зброєю. Тобто команда міністра намагається дезавуювати ці підозри через відповідні жартівливі аргументи. Це такий собі політтехнологічний прийом щоб заговорити ситуацію", — говорить Фокусу виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

За його словами, відставки в перелічених вище європейських країнах є проявом політичної культури. Через тиск громадянського суспільства та виборців посадовці йдуть у відставку, щоб не наражати свою політичну силу на репутаційні втрати.

"Це не є стандартом НАТО, але є стандартом країн зі зрілою демократією та політичною культурою, що само собою має бути у членів Альянсу", — пояснює експерт.

Який контроль закупок і Міноборони діє в НАТО

Україна намагається пришвидшити вступ до НАТО. Саме система парламентського та цивільно-демократичного контролю за діяльністю сектору безпеки і оборони є одним з ключових політичних стандартів в Альянсі.

За словами військового експерта Інституту Євро-Атлантичного співробітництва Ігоря Козія, в Україні вже давно мала бути створена і функціонувати система протидії корупції. Саме функціонувати, а не створювати видимість після прийняття відповідних законів. Подібні системи функціонують в низці західних країн, це превентивні заходи, а не вимога конкретно для України. Наприклад, у Великій Британії, закупівлі проходять понад шість стадій через різних керівників Міноборони.

"Демократичний контроль за сектором безпеки і оборони є сталою у всіх цивілізованих демократичних країнах. Для прикладу, в США цим займається відповідний комітет Сенату, у Великій Британії, Франції та Німеччині — інститут військового омбудсмена. Складно уявити, щоб в котрійсь з цих країн міністр не з'явився на засідання комітету, на який його викликають", — розповідає він Фокусу.

На думку експертів, репутаційні втрати від скандалів на закупівлях Міноборони обов'язково будуть. В першу чергу, їх розганятимуть російські пропагандисти, які працюють на західне суспільство. Цього року у багатьох партнерів України відбудуться вибори, тому цю тему не залишать без уваги.

Важливо

"Давайте після війни": що заважає розташувати іноземні військові бази в Україні

Питання відповідальності і контролю за діяльністю оборонного сектору та ймовірні корупційні складові при закупівлях чи призначеннях на посади є тим бар'єром, який необхідно здолати для вступу в НАТО. Такі процеси є своєрідною відповіддю, чому західне суспільство не поспішає приймати Україну, а чиновники не дають конкретної відповіді щодо строків інтеграції в ЄС та НАТО.

"Всі скандали по лінії Міноборони будуть сприйматися в Україні як корупційні. А у воєнний час це ще більше ускладнюватиме розуміння і комунікацію. На мою думку, міністр мав спростувати всі звинувачення або піти у відставку на час розслідування. Це нормальний демократичний процес й рішення. У нас не існує інституту партійної демократії і політичної відповідальності. Всі міністри орієнтуються на рішення президента, а не голови уряду. У випадку з міністром оборони це логічно, адже він є кандидатурою президента", — говорить Горбач.

Коли звільнять міністра Резнікова

Вже кілька місяців в ЗМІ обговорюють чутки про можливу відставку міністра оборони Резнікова. Прикметно, що виникають вони не після корупційних скандалів, а в період коли про них починають забувати в суспільстві.

За словами співрозмовника Фокусу в керівництві пропрезидентської фракції "Слуга народу", ці чутки мають своє підґрунтя, але відставка може відбутися не через скандали.

"Резніков піде з Міноборони найближчим часом. Недарма в ЗМІ просочилися чутки, зараз йде пошук і обговорення кандидатур. Треба знати Олексія Юрійовича (Резнікова — Фокус), він людина такого настрою і вдачі, тому так себе поводить. Згадайте всі його попередні посади, як він виходив зі скандалів та звинувачень. Наразі, не можна називати, хто його замінить в Міноборони, та яким буде нова посада Резнікова. Можливо, він поїде послом до Великої Британії", — розповів співрозмовник.

Резніков може замінити Вадима Пристайка, який залишив посаду посла у Великій Британії наприкінці липня 2023 року Фото: З відкритих джерел

До слова, на початку серпня про ймовірне призначення Резнікова послом повідомляв народний депутат Олексій Гончаренко (Європейська солідарність). Про це він написав у своєму Телеграм. Україна не має посла у Великій Британії після звільнення в липні 2023 року Вадима Пристайка.

Нагадаємо, згідно з чинним законодавством, призначення та звільнення міністра оборони відбувається Верховною Радою за відповідним поданням президента України. Рішення вважається прийнятим, коли за нього проголосує проста більшість народних депутатів (226 голосів і більше).

Важливо