Армія фронту чи армія тилу: хто більше заважає вступу України до НАТО

За словами експерта, країни Заходу знають про негаразди, які є в Україні на сьогодні. Саме через це Альянс може відтягувати рішення про майбутнє Києва, адже вже має серед союзників інші країни з проблемами.

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Зближення з НАТО визначають насамперед політико-правові стандарти, а не лише військова сумісність збройних сил. Про це в коментарі Фокусу для матеріалу "Зрада чи перемога. Що чекати від саміту НАТО — будуть подарунки, але до Альянсу не покличуть" розповів військовий експерт Ігор Козій.

За словами Козія, наразі в Україні є умовні дві армії – армія фронту та армія тилу. Якщо перша робить все неможливе на лінії бойового зіткнення, щоб обороняти та звільняти свою територію, то армія тилу – навпаки, шкодить державі на міжнародному рівні. Йдеться про корупційні скандали, свавілля судової та правоохоронної систем.

"Треба чітко розуміти, що не військові стандарти НАТО визначають процес зближення з Альянсом, а саме стандарти політичних систем, правоохоронних органів, судових систем та верховенства права. У нас з цим проблеми і ті ж самі Франція, Німеччина та США це все добре знають. Це великі ризики, разом із допомогою в сфері безпеки й оборони втягнути до Альянсу ще одну корумповану країну зі сталою олігархічною системою. В НАТО вже є країни, що мають такі проблеми з політичними системами та процесами, наприклад, та ж Угорщина, Греція, Албанія, Словаччина", — пояснює він Фокусу.

Експерт нагадує, що НАТО — це військово-політичне обʼєднання, де на першому місці стоїть відповідність загальноприйнятим стандартам. Пріоритет саме на політико-правових аспектах, а не війську, як багато хто інтерпретує.

Більше читайте в матеріалі Фокусу "Зрада чи перемога. Що чекати від саміту НАТО — будуть подарунки, але до Альянсу не покличуть".

Нагадаємо, 10 липня повідомлялося, що в Україні провели чергове соціологічне опитування щодо ймовірного членства в НАТО. Майже 90% громадян не готові жертвувати майбутнім країни в Альянсі.