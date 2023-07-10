Армия фронта или армия тыла: кто больше мешает вступлению Украины в НАТО

По словам эксперта, страны Запада знают о невзгодах, которые есть в Украине на сегодняшний день. Именно поэтому Альянс может оттягивать решение о будущем Киева, ведь уже имеет среди союзников другие страны с проблемами.

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Сближение с НАТО определяют в первую очередь политико-правовые стандарты, а не только военная совместимость вооруженных сил. Об этом в комментарии Фокусу для материала "Зрада или победа. Чего ждать от саммита НАТО — будут подарки, но в Альянс не позовут" рассказал военный эксперт Игорь Козий.

По словам Козия, сейчас в Украине есть условные две армии — армия фронта и армия тыла. Если первая делает все невозможное на линии боевого соприкосновения, чтобы оборонять и освобождать свою территорию, то армия тыла — наоборот, вредит государству на международном уровне. Речь идет о коррупционных скандалах, произволе судебной и правоохранительной систем.

"Надо четко понимать, что не военные стандарты НАТО определяют процесс сближения с Альянсом, а именно стандарты политических систем, правоохранительных органов, судебных систем и верховенства права. У нас с этим проблемы и те же самые Франция, Германия и США это все хорошо знают. Это большие риски, вместе с помощью в сфере безопасности и обороны втянуть в Альянс еще одну коррумпированную страну с устойчивой олигархической системой. В НАТО уже есть страны, имеющие такие проблемы с политическими системами и процессами, например, та же Венгрия, Греция, Албания, Словакия", — объясняет он Фокусу.

Эксперт напоминает, что НАТО — это военно-политическое объединение, где на первом месте стоит соответствие общепринятым стандартам. Приоритет именно на политико-правовых аспектах, а не войске, как многие интерпретируют.

Больше читайте в материале Фокуса "Зрада или победа. Чего ждать от саммита НАТО — будут подарки, но в Альянс не позовут".

Напомним, 10 июля сообщалось, что в Украине провели очередной социологический опрос относительно вероятного членства в НАТО. Почти 90% граждан не готовы жертвовать будущим страны в Альянсе.