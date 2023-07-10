89% украинцев хотят в НАТО и не готовы им пожертвовать: соцопрос выявил интересные факты

Украинцы хотят видеть Украину в НАТО и не слишком верят в "гарантии безопасности", которые сейчас активно обсуждаются. Количество сторонников Альянса в стране выросло вдвое по сравнению с тем, каким было до полномасштабного вторжения РФ.

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Почти 90% украинцев хотят видеть Украину в НАТО. Это вдвое больше, чем было до полномасштабного российского вторжения. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Киевского международного института социологии.

Опрос проводился КМИС в течение 26 мая — 5 июня 2023 года методом телефонных интервью. Всего проведено 1029 интервью со взрослыми жителями подконтрольных Украине территорий (погрешность при обычных обстоятельствах не превышает 3,4%)

Также приобщен опрос, который КМИС провел по заказу NDI. Он проводился в течение 10-21 мая 2023 года методом телефонных интервью (2509 интервью со взрослыми жителями подконтрольных Правительству Украины территорий). Погрешность при обычных обстоятельствах не превышает 2,4%.

Отношение к вступлению в НАТО до 24 февраля 2022 года

Накануне Революции Достоинства уровень поддержки украинцами вступления в НАТО колебался в пределах лишь 15-20%, в частности, он не был составляющей требований протестующих во время Революции Достоинства.

Оккупация Крыма и развязывание Россией войны на Донбассе повлияла на резкий рост поддержки присоединения к НАТО. По состоянию на 2021 год в случае референдума 48% поддержали бы вступление, а 24% проголосовали бы против вступления. Скептически относились к вступлению в Альянс в целом на востоке и в центральной части Украины.

Поддержка вступления в НАТО в 2023 году

Сейчас 89% украинцев хотят видеть Украину в составе НАТО. По сравнению с довоенным опросом количество сторонников Альянса выросло во всех регионах — 79% на Востоке до 93% на западе страны. Это свидетельствует о консолидации общества в этом вопросе.

Готовность "пожертвовать НАТО ради установления мира

Исследования показали, что только 18% украинцев могут отказаться от НАТО ради установления мира. Для 76% украинцев такая цена мира неприемлема. В региональном измерении мы также видим консенсусный взгляд: от 67% на востоке до 81% в западной части страны считают такую уступку неприемлемой для установления мира.

"Гарантии безопасности" или вступление в НАТО

С марта 2022 года активно обсуждается вопрос получения Украиной гарантий безопасности, причем с марта 2022 года речь шла о именно замене "гарантиями безопасности" полноценного членства в НАТО. В мае 2022 года КМИС впервые провел опрос украинцев по этому поводу. Украинцы отвечали на вопрос, приемлемо ли будет вместо вступления в НАТО получить "гарантии безопасности", или все-таки только вступление в НАТО сможет обеспечить необходимую безопасность Украины.

В мае 2022 года мнения разделились почти поровну: 39% настаивали только на вступлении в НАТО, а 42% считали приемлемым получить вместо этого "гарантии безопасности".

Позже мнение респондентов несколько изменилось — до 58% выросла доля тех, кто настаивает именно на членстве в НАТО. 29% респондентов могут принять гарантии безопасности. Во всех регионах Украины доля тех, кто не хочет отказываться от НАТО, преобладает.

Заключение Института

В Киевском государственном институте социологических исследований отмечают, что нежелание украинцев вступить в НАТО спровоцировали Россию к нападению, а именно агрессия РФ стала катализатором общественной поддержки евроатлантической интеграции. При этом чем дольше длится война, тем больше украинцев настаивают именно на полноценном членстве в НАТО, а "гарантии безопасности" от других государств выглядят менее убедительно.

"Риторика Западных партнеров Украины относительно "гарантий безопасности" как альтернативы вступления в НАТО скептически воспринимается украинцами как учитывая исторический опыт, так и учитывая фактические объемы и скорость поддержки Западом Украины после широкомасштабного вторжения. Хотя абсолютное большинство украинцев и рассматривает войну против агрессивной России как общую вместе с Западными союзниками и благодарны за предоставленную мощную помощь, но одновременно объем этой помощи не воспринимается как достаточный для полного изгнания врага. Возможно, предоставление Западом убедительных прозрачных гарантий с конкретными механизмами реализации повысят доверие к "гарантиям безопасности". Однако сейчас украинцы верят только полноценному членству", — комментирует результаты исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

Напомним, что оккупанты провели на захваченных территориях РФ закрытое социологическое исследование, которое показало, что большая часть населения не поддерживает действия России. По информации подполья, 60% опрошенных граждан отказались отвечать на вопросы.