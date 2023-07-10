"Мотивація буде інша": Україна може змінити свою стратегію після саміту НАТО (відео)

За словами віцепрем'єр-міністерки Ольги Стефанішиної, насамперед зміниться підхід до гарантій безпеки, однак від прагнення Києва до Альянсу ніхто не відмовиться.

Related video

Україна буде змушена переглянути стратегію щодо своєї безпеки, якщо на саміті Альянсу у Вільнюсі буде відсутнє запрошення. Про це заявила віцепрем'єр-міністерка із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв'ю виданню "Європейська правда" 9 липня.

За її словами, у разі перегляду стратегії акцент буде зроблено на двосторонніх гарантіях, але це не означає, що Україна відмовляється від свого прагнення стати частиною Альянсу. Це обов'язково станеться в майбутньому, але багато чого залежатиме і від саміту, який розпочнеться 11 липня в литовській столиці.

У разі, якщо Україна все ж таки отримає своє запрошення до Альянсу, будуть запущені процеси, які пов'язані зі стратегічним плануванням, оборонною допомогою, а також почнеться повна трансформація сектору безпеки та оборони.

Ольга Стефанішина окремо зазначила, що від наявності чи відсутності такого запрошення також залежатиме вміст гарантій безпеки.

"Очевидно, в такому разі зміщуються їхні акценти. Ми все одно будемо прямувати в НАТО, але перебіг цього процесу зміниться, бо без чіткої перспективи членства в Альянсі мотивація буде інша. Одна річ, коли ми розуміємо, що все, що ми робимо з точки трансформації в умовах війни, веде нас до політичного рішення і до основної гарантії безпеки. Але якщо цієї кінцевої мети немає, тоді будь-яке рішення щодо внутрішніх трансформацій буде ставитися під питання: чи воно є необхідним зараз, в умовах війни?" — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 9 липня президент США Джо Байден відповів, за яких умов Україну приймуть до НАТО. За його словами, Вашингтон не припинить постачати військову допомогу Києву, проте всі переговори про членство в Альянсі можуть бути передчасними, адже нібито Україна ще не готова.