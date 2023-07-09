"Немає одностайності": Байден відповів, за яких умов Україну приймуть у НАТО

Президент США розповів, що завірив Володимира Зеленського у непохитності військової підтримки, однак обговорення щодо членства України в альянсі вважає передчасними. Джо Байден переконаний, що держава ще не готова до вступу.

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Україна не готова до членства в НАТО. Альянс зможе розглянути таку можливість після завершення війни з РФ. Про це в інтерв’ю CNN, опублікованому 9 липня, заявив президент США Джо Байден.

Американський лідер назвав обговорення щодо членства України в альянсі "передчасними". Водночас він завірив, що США та інші країни НАТО продовжуватимуть підтримувати країну озброєнням, необхідним для боротьби з російськими окупантами.

"Я не думаю, що в НАТО є одностайність щодо того, вводити Україну в сім’ю НАТО зараз, у цей момент, у розпал війни, чи ні", — зазначив Байден.

З його слів, країни НАТО сповнені рішучості дотримуватись своїх домовленостей. Тобто у разі ймовірного нападу на члена альянсу союзники використали б "кожен дюйм" своєї території для спільної оборони. Президент США підкреслив, що у разі перебування України в складі НАТО, усі країни вели б війну проти Росії.

Лідер розповів, що довго обговорював питання вступу України в НАТО з колегою Володимиром Зеленським. Він завірив українського президента, що США не полишатимуть підтримку країни, зокрема продовжуватимуть постачати озброєння для ЗСУ.

"Я думаю, що ми повинні прокласти раціональний шлях, щоб Україна могла отримати право на вступ до НАТО", — заявив Байден.

Він нагадав, що відмовив президенту РФ Володимиру Путіну, який вимагав зобов’язатися не приймати в альянс Україну. Лідер США пояснив, що НАТО дотримується "політики відкритих дверей", тобто не позбавляє держав шансів стати його частиною.

"Але я вважаю, що передчасно говорити про те, щоб закликати до голосування, знаєте, зараз, оскільки є інші вимоги, яким потрібно відповідати", — додав Байден.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що рішення про членство країни в НАТО залежить від лідера США Джо Байдена. З його слів, саме на позицію американського президента спираються країни, які виражають сумніви у цьому питанні.

8 липня голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що у контексті вступу країни в альянс були ухвалені кілька важливих рішень. Він додав, що ясність щодо членства України в НАТО внесуть під час майбутнього саміту.