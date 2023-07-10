"Мотивация будет другая": Украина может изменить свою стратегию после саммита НАТО (видео)

По словам вице-премьер-министра Ольги Стефанишиной, в первую очередь изменится подход к гарантиям безопасности, однако от стремления Киева к Альянсу никто не откажется.

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Украина будет вынуждена пересмотреть стратегию по своей безопасности, если на саммите Альянса в Вильнюсе будет отсутствовать приглашение. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью изданию "Европейская правда" 9 июля.

По ее словам, в случае пересмотра стратегии акцент будет сделан на двусторонних гарантиях, но это не значит, что Украина отказывается от своего стремления стать частью Альянса. Это обязательно произойдет в будущем, но многое будет зависеть и от саммита, который начнется 11 июля в литовской столице.

В случае, если Украина все же получит свое приглашение в Альянс, будут запущены процессы, которые связаны со стратегическим планированием, оборонной помощью, а также начнется полная трансформация сектора безопасности и обороны.

Ольга Стефанишина отдельно отметила, что от наличия или отсутствия такого приглашения также будет зависеть содержимое гарантий безопасности.

"Очевидно, в этом случае смещаются их акценты. Мы все равно будем следовать в НАТО, но процесс этого процесса изменится, потому что без четкой перспективы членства в Альянсе мотивация будет другая. Одно дело, когда мы понимаем, что все, что мы делаем из точки трансформации в условиях войны, ведет нас к политическому решению и к основной гарантии безопасности. Но если этой конечной цели нет, тогда любое решение относительно внутренних трансформаций будет ставиться под вопрос: необходимо ли это сейчас, в условиях войны?" — говорится в сообщении.

Напомним, 9 июля президент США Джо Байден ответил, при каких условиях Украину примут в НАТО. По его словам, Вашингтон не прекратит поставлять военную помощь Киеву, однако все переговоры о членстве в Альянсе могут быть преждевременными, ведь якобы Украина еще не готова.