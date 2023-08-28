Скандал із куртками для армії: антикоррада розповіла деталі перевірки закупівлі

Голова ради Євген Грушовець каже, що точно купувались зимові куртки, а не літні, як стверджується у розслідуванні журналістів. Чи є корупційна складова у закупівлі, вони спробують встановити найближчим часом.

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Голова громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони Євген Грушовець заявив, були придбані все ж зимові куртки. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Куртки, які Міноборони замовляло в Туреччини, виявились не літніми, і не демісезонними. Вони були зимовими й дійсно шились на турецьких фабриках. Їх відшивали весною та літом 2022 року, а вже восени надійшли в ЗСУ.

"І більша частина цих курток дійсно була видана. Ще деяка партія залишається на складах. Тому перше твердження, що куртки були літніми, воно не відповідає дійсності. І відповідно ми всі повинні розуміти, що ті цифри, про які говорили журналісти, що нібито куртка коштує 20 чи 30 доларів, ми розуміємо, що за 30 доларів неможливо купити зимову куртку", – розповів Грушовець.

Також громадська рада встановила, що Міноборони не мало інвойсів, які мають у своєму розпорядженні журналісти. Інвойс — це рахунок-фактура, в якому зазначається ціна зокрема в турецьких документах. Їх подає саме турецький виробник при відвантаженні товарів. Тому Грушовець каже, що Міністерство оборони і не мало б їх мати.

Окрім того, виробник не отримував повної передоплати за договором. Наразі антикоррада виясняє, чому так трапилось, бо контракт це передбачав. Представники антикорради планують відправитись на склади, щоб поспілкуватись з військовими. Питання, чи це літні, чи зимові куртки були — не стоїть. Про завищену ціну Євген Грушовець каже, що тут питання теж не до Міноборони. Бо під час укладання контракту відомство бачить ціну. Яким чином виробник декларує вироби у своїй країні чи під час транзиту в інших країнах — не стосується Міністерства оборони, стверджує голова ради.

Грушовець заявляє, що найближчим часом вони спробують встановити, чи була корупційна складова у закупівлі. Журналісти виявили, що було придбано 180 тисяч курток, які суттєво здорожчали транзитом до України. А серед співзасновників турецької компанії був племінник нардепа від "Слуга народу". Також Грушовець сказав, що придбано більше, ніж 180 тисяч курток, в тому числі в українських компаній.

Відео розслідування

Нагадаємо, журналісти опублікували розслідування про закупівлі Міноборони курток. 23 серпня під час засідання Антикорупційного комітету ВРУ замміністра оборони Денис Шарапов показав, що купувало відомство. Нардеп Ярослав Железняк показав ціни на одяг, які нібито мають різницю в три рази.

26 серпня Олексій Резніков запропонував парі голові антикорупційного комітету Анастасії Радіній, а також журналісту "Української правди" Михайлу Ткачу. В той же день журналіст та нардепка відповіли відмовою.