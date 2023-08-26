Зустрічне парі: нардепка Радіна відповіла на заяву Резнікова про "скандальні куртки"

Голова антикорупційного комітету Ради Анастасія Радіна заявила, що в разі доведення правоти Олексія Резнікова вона готова здати мандат.

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Під час скандалу, пов'язаного із закупівлею курток для українських військовослужбовців у турецької фірми, міністр оборони України Олексій Резніков 25 серпня запропонував парі: якщо куртки, закуплені в кількості 180 тисяч, виявляться літніми, як стверджують журналісти і члени парламенту, він подасть у відставку. Голова антикорупційного комітету Ради Анастасія Радіна, якій зокрема міністр запропонував парі, висунула зустрічну пропозицію.

"Пропоную міністру Резнікову до ранку 28 серпня спростувати інформацію про закупівлі "зимових" курток для військових або подавати у відставку. Міністр має зараз розбиратися зі своїми підлеглими. Мав би забезпечувати військових БПЛА. Мав би запускати агентство тилових закупівель. Міністр мав би організувати модернізацію літаків. Цей список можна продовжити. Чого міністр точно не повинен робити — це втрачати час (за який українці платять життями) на боротьбу з журналістами (які вже допомогли заощадити 10 млрд грн коштів для забезпечення армії), — заявила Радіна.

Парламентарій зробила Резнікову зустрічну пропозицію — до 9:00 28 серпня надати спростування таких тверджень:

Міністерство оборони без проведення тендеру здійснило закупівлю курток через проміжну "турецьку" фірму, причетним до якої на момент укладення угоди був український племінник народного депутата Касая, що обіймає позицію в оборонному комітеті. Навіть сам Касай не спростував інформацію про причетність свого племінника до цієї компанії;

Міністерство оборони сплатило за куртки втричі більше, ніж зазначено в документі від турецької сторони, за яким вантаж був відправлений з Туреччини і пройшов через інші митниці до кордону України. Достовірність цього документа підтверджена Ярославом Железняком, головою Військової служби контррозвідки, відповідальним за розслідування економічних злочинів.

"Якщо не спростуєте — Ви йдете у відставку. Спростуєте — я здам мандат одразу після ухвалення закону про відновлення публічного декларування статків чиновників, зокрема воєнкомів і горе-закупівельників для армії (проти останнього ви виступаєте особисто)", — запропонувала Радіна.

Скандальна закупівля курток для ЗСУ: у чому звинувачують Міноборони та Резнікова

На початку серпня у ЗМІ опублікували документи, які свідчать про можливі порушення в закупівлях форми для бійців Збройних сил. Зокрема, у 2022 році Міноборони закупило зимовий одяг для захисників. Однак, повідомлялося, що в дорозі речі суттєво подорожчали. Контракт було укладено з турецькою компанією Vector avia hava araçlari.

Ба більше, журналісти пояснили, що зимові куртки важили вдвічі менше за аналоги з Китаю. Автори розслідування припустили, що захисники зустріли зиму в літніх куртках.

11 серпня на звинувачення відреагували в Міністерстві оборони. Виявилося, що форма була призначена для бійців підрозділу ТрО, і почалося розслідування. У відомстві зазначили, що не займалися пошуком виконавця замовлення та укладенням відповідного договору.

23 серпня народний депутат Ярослав Железняк опублікував порівняльну таблицю з цінами на закуплені для ЗСУ куртки. Він зазначив, що в дорозі в Україну ціна всіх партій зросла майже втричі.

Пізніше Железняк повідомив, що компанія, яку було залучено до постачання зимових курток для захисників, виявилася фіктивною. Ба більше, за його словами, документи, подані Міноборони, фальшиві.

Журналіст "Української правди" Михайло Ткач 25 серпня оприлюднив розслідування щодо турецької фірми, яка виконувала замовлення. За даними ЗМІ, на момент закупівель її співвласниками були Роман Плетньов і Олександр Касай. Останній є родичем нардепа від "Слуги народу" Геннадія Касая.

Також 25 серпня голова Комітету ВР з питань антикорупційної політики і депутатка Анастасія Радіна заявила, що готує звернення до НАБУ. Вона назвала особисто відповідальним за закупівлі міністра Олексія Резнікова.

25 серпня пресслужба Міноборони поінформувала, що поставлені куртки були прийняті логістами ЗСУ без зауважень, і піддала сумніву правдивість поширеного в медіа документа, "схожого на інвойс". У міністерстві заявили, що відкриті до перевірок, але одночасно повідомили про підготовку судових позовів до ЗМІ та неназваних осіб.

Міністерство оборони та його главу Олексія Резнікова звинуватили в закупівлі літніх курток замість зимових за завищеною ціною. Він пообіцяв піти у відставку, якщо це виявиться правдою.