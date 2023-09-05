Кадрові зміни в Кабміні: погоджено звільнення голови Донецької ОВА

Павло Кириленко очолював Донецьку обласну військову адміністрацію з липня 2019 року. Тепер він може стати керівником Антимонопольного комітету України.

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Кабінет Міністрів України погодив звільнення з посади голови Донецької ОДА Павла Кириленка. Про це у своєму Телеграмі повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За відомостями народного депутата Ярослава Железняка, саме Кириленко може замінити Олену Пещанську, яку було сьогодні, 5 вересня, звільнено на засіданні Верховної Ради.

Павло Кириленко до Донецької ОВА два роки обіймав посаду військового прокурора Ужгородського гарнізону Західного регіону. Має юридичну освіту, працював у прокуратурах Донецької області, АР Крим та Генпрокуратурі.

Також КМУ погодив призначення нового голови Полтавської ОВА Пилипа Проніна.

Про кадрові процеси в українському уряді Фокус нещодавно писав, розповідаючи про ліквідацію Офісу Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

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