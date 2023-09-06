17 загиблих, жертв упізнають за ДНК: ДСНС завершила роботи після обстрілу Костянтинівки (відео)

За словами голови МВС Ігоря Клименка, співробітники ДНК-лабораторій взяли проби ДНК у загиблих, тепер цю саму процедуру пройдуть і родичі. Очевидці розповіли, що удар по міському ринку стався в годину-пік.

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У місті Костянтинівка Краматорського району Донецької області до вечора 6 вересня співробітники ДСНС завершили пошуково-рятувальну операцію після удару російською ракетою С-300. Підсумок трагедії станом на 18:00 підбив голова МВС Ігор Клименко в Telegram-каналі.

Унаслідок обстрілу ринку в Костянтинівці, який стався приблизно о 14:00, загинули 17 людей, ще 32 дістали поранення.

Рятувальники в терміновому порядку усунули пожежу площею 300 кв. м, унаслідок чого було пошкоджено приблизно 30 торгових павільйонів, лінії електропередач, адміністративну будівлю і 5-й поверх житлового будинку. Повністю згоріли легкові автомобілі.

Обстріл у Костянтинівці: проводять ідентифікацію жертв

Представники влади ідентифікують загиблих у ДНК-лабораторіях міста, уточнив міністр Клименко в ефірі телемарафону.

"ДНК-лабораторії взяли відповідні зразки ДНК у загиблих, а тепер — у родичів. Деякі тіла розірвало, ми зараз складаємо і намагаємося ідентифікувати всі ці тіла в морзі", — сказав Клименко.

За його словами, родичам, які втратили зв'язок із близькими, слід звернутися до підрозділів поліції, які працюють безпосередньо поруч із місцем обстрілу.

Міністр уточнив, що серед загиблих і поранених — практично всі місцеві жителі. Найстарша із загиблих — жінка 1940 року народження, наймолодший — 2005-го.

Наслідки обстрілу ринку в Костянтинівці Наслідки обстрілу ринку в Костянтинівці Наслідки обстрілу ринку в Костянтинівці Наслідки обстрілу ринку в Костянтинівці

Обстріл Костянтинівки: відео удару по ринку в годину-пік

Президент Володимир Зеленський виклав відео удару й уточнив, що окупаційні війська застосували артилерію. За його словами, обстрілу зазнав "звичайний ринок із магазинами та аптекою".

За словами очевидців події, на ринку в Костянтинівці була година-пік. Зеленський назвав удар умисним, оскільки поруч не було військових частин, і висловив співчуття людям, які втратили близьких.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що серед загиблих також є одна дитина. Однак згодом інформацію про це не підтвердив міністр Клименко, пояснивши, що наразі дані ще уточнюються.

Можливо, російські війська приурочили удар до дня визволення міста від німецько-фашистських загарбників, що відзначається 6 вересня. Таку думку висловив військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

Після обстрілу ринку в Костянтинівці Донецька обласна прокуратура ініціювала кримінальне провадження.

Нагадаємо, що польський генерал Раймунд Анджейчак порівняв РФ із божевільними гангстерами й закликав світову спільноту замислитися над довгостроковими наслідками, що можуть бути в разі поразки України у війні.