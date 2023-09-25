Ночная атака на Одессу: в Минобороны заявили, что удар был "местью за флот" от России (фото)

ВС РФ атаковали Одессу ракетами и дронами, им удалось поразить местный отель и морвокзал. В Министерстве обороны убеждены, что так Россия отомстила за свой Черноморский флот.

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Российские войска обстреляли Одессу. В Министерстве обороны Украины заявили, что атака была возмездием за предыдущий успешный удар защитников по Севастополю. Об этом говорится в публикации пресс-службы от 25 сентября.

"Вчера вечером российские ракеты попали в отель в Одессе. Жалкая попытка возмездия за наш удачный удар по штабу ВМФ России в Севастополе", — отметили в Минобороны.

Публикация пресс-службы Минобороны от 25 сентября Фото: Скриншот

Ночной обстрел ВС РФ: что уже известно

По данным Сил обороны юга, ночью на 25 сентября ВС РФ направили на Одессу и область 19 дронов-камикадзе Shahed и 12 ракет "Калибр". Все беспилотники и две ракеты удалось уничтожить силам ПВО. Также враг запустил по Одессе 2 сверхзвуковые ракеты "Оникс". В городе получил существенные повреждения морской вокзал, а также загорелся привокзальный отель.

Позже в Государственной службе чрезвычайных ситуаций показали, как тушат пожар в гостинице "Одесса".

Представитель председателя Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что ВС РФ намеренно били по портовой инфраструктуре. Он сообщил, что в результате атаки пострадала женщина и получили повреждения несколько частных домов.

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук обнародовал видео работы зенитной бригады, которая отражала воздушную атаку России. Также для этого были привлечены авиация и силы ПВО.

Напомним, 22 сентября в Севастополе подвергся удару штаб Черноморского флота РФ. Позже это событие прокомментировали в Воздушных силах ВСУ.