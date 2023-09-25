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Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

ВС РФ атаковали Одессу ракетами и дронами одновременно: силы ПВО почти все перехватили (фото)

ВС РФ, российские оккупанты, обстрел Одессы, российское вторжение, последствия обстрела
Фото: Telegram | Российские оккупанты атаковали Одессу посреди ночи ракетами и дронами

По информации спикера пресс-службы Сил обороны юга Натальи Гуменюк, россияне совершили массированную и комбинированную атаку по области. Несмотря на эффективность противовоздушной обороны, некоторые вражеские объекты все же не удалось уничтожить.

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Российские оккупанты вновь атаковали мирные украинские города, в частности Одессу и область. Противник использовал как ракеты, так и дроны-камикадзе иранского происхождения Shahed. Об этом сообщила пресс-секретарь Силы обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона 25 сентября.

По ее словам, это была колоссальная работа для украинских защитников, ведь российский обстрел города был не только сильный, но и комбинированный. В небе фиксировались разные объекты.

"19 дронов ударного типа "Shahed" были запущены, и все (они) уничтожены силами противовоздушной обороны. Очень мощная и тяжелая была боевая работа. К сожалению, в результате этой работы обломками были повреждены и частные дома, и возгорание травы происходило, и, к сожалению, произошло попадание", — заявляет Наталья Гуменюк.

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Также, как было отмечено, противник запустил 12 крылатых ракет "Калибр", две из которых удалось уничтожить над Николаевской и Кировоградской областями.

Глава Одесской областной городской администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале отметил, что под ударом в городе оказалась припортовая инфраструктура. К примеру, в высотном здании, которое оказалось нежилым, вспыхнул пожар. На место прибыли спасательные службы, которые оперативно его ликвидировали.

"Также зафиксированы разрушения в складском помещении и одном из частных домов Одесского района. В Одессе в результате взрывной волны пострадал один гражданский человек. Женщина получила повреждения обломками, сейчас получает всю необходимую помощь в местной больнице", — написал Олег Кипер.

Результатами неспокойной ночи поделились и в Telegram-канале Сил обороны юга. ВС РФ выпустили 19 ударных дронов типа "Shahed-136/131" и 2 сверхзвуковые ракеты "Оникс" по Одесской области, что имело свои последствия для города.

ВС РФ, российские оккупанты, обстрел Одессы, российское вторжение, последствия обстрела Fullscreen
Российские оккупанты атаковали Одессу посреди ночи ракетами и дронами
Фото: Telegram
ВС РФ, российские оккупанты, обстрел Одессы, российское вторжение, последствия обстрела Fullscreen
Российские оккупанты атаковали Одессу посреди ночи ракетами и дронами
Фото: Telegram
ВС РФ, российские оккупанты, обстрел Одессы, российское вторжение, последствия обстрела Fullscreen
Российские оккупанты атаковали Одессу посреди ночи ракетами и дронами
Фото: Telegram
ВС РФ, российские оккупанты, обстрел Одессы, российское вторжение, последствия обстрела Fullscreen
Российские оккупанты атаковали Одессу посреди ночи ракетами и дронами
Фото: Telegram
ВС РФ, российские оккупанты, обстрел Одессы, российское вторжение, последствия обстрела Fullscreen
Российские оккупанты атаковали Одессу посреди ночи ракетами и дронами
Фото: Telegram
ВС РФ, российские оккупанты, обстрел Одессы, российское вторжение, последствия обстрела Fullscreen
Российские оккупанты атаковали Одессу посреди ночи ракетами и дронами
Фото: Telegram
ВС РФ, российские оккупанты, обстрел Одессы, российское вторжение, последствия обстрела
ВС РФ, российские оккупанты, обстрел Одессы, российское вторжение, последствия обстрела
ВС РФ, российские оккупанты, обстрел Одессы, российское вторжение, последствия обстрела
ВС РФ, российские оккупанты, обстрел Одессы, российское вторжение, последствия обстрела
ВС РФ, российские оккупанты, обстрел Одессы, российское вторжение, последствия обстрела
ВС РФ, российские оккупанты, обстрел Одессы, российское вторжение, последствия обстрела

"К сожалению, враг коварно попал в припортовую инфраструктуру. Существенные повреждения получил морской вокзал в Одессе, в здании привокзальной гостиницы, которая уже несколько лет не функционирует, вспыхнул пожар. Пожарные оперативно его ликвидировали. "Ониксами" разрушены зернохранилища. Но люди не пострадали", — говорится в сообщении.

Отдельно зафиксировано, что падения обломков, которые происходили после успешного перехвата силами ПВО, привели к возгоранию складских помещений, одного из предприятий и частного дома.

В пресс-службе Сил обороны юга не подтвердили сообщения о пострадавшей женщине, о которой написал Олег Кипер.

Напомним, 25 сентября сообщалось, что ВС РФ ночью атаковали Украину ракетами. Взрывы прозвучали не только в Одессе, но и Кривом Роге, куда противник выпустил ракеты.